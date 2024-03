Barbara D’Urso contro Pier Silvio Berlusconi: arriva la vendetta. Si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo e in questi ultimi mesi la regina dei salotti non avrà pensato ad altro. Certo, l’intervista con Mara Venier è stata un vero e proprio spartiacque tra “il prima e il dopo Barbara”. E già da lì poteva facilmente intuirsi cosa sarebbe andato a succedere nel futuro prossimo. Ora quello eh si ipotizzava soltanto è diventato (quasi) realtà e la vendetta per Pier Silvio è servita.

Ma andiamo con ordine. La stessa Barbara D’Urso aveva raccontato di aver scoperto del suo allentamento all’improvviso, senza segni che le avrebbero fatto credere qualcosa di imminente. Da un giorno all’altro è stata esautorata del suo fortunato e trash programma tv, smettendo quindi di lavorare con la squadra che stava facendo impazzire mezza Italia coi suoi servizi gossip e il vari “caffeucci”.





Eppure Barbara D’Urso funzionava nonostante il “tremendamente popolare” e la cosa è sempre piaciuta agli azionisti e ai pubblicitari. Nonostante ciò Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare una ventata di aria fresca e con lei anche l’allontanamento di Barbara da Mediaset. Ora la donna si rifà andando al competitor: la Rai. Sembra infatti che Carmelita sia pronta a condurre un programma stile Verissimo e proprio nella stessa fascia oraria: solo in un canale diametralmente opposto.

Le indiscrezioni infatti suggeriscono che la D’Urso potrebbe essere al timone di un format del sabato pomeriggio, che ricorderebbe il celebre show “Carramba che sorpresa” di Raffaella Carrà, e che potrebbe essere prodotto dalla Fremantle, una società di produzione esterna. Questo movimento strategico potrebbe rappresentare una sfida diretta ai programmi di Maria De Filippi, creando una competizione per gli ascolti televisivi del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin (la moglie di Pier Silvio, Ndr).

La situazione è ancora fluida e non ci sono conferme ufficiali, ma le voci di un possibile spostamento della D’Urso alla Rai si rafforzano. Inoltre, si ipotizza che il programma “Italia sì” possa terminare, lasciando spazio a nuove opportunità per la conduttrice. L’idea di una ‘vendetta’ contro Pier Silvio Berlusconi aggiunge un ulteriore livello di interesse e speculazione sul suo futuro in tv. Vedremo nelle prossime settimane se tutto questo troverà conferme oppure no.

