Barbara D’Urso ha rubato la scena televisiva a Domenica In nella giornata del 3 marzo. Dopo essere stata ospite di Mara Venier, è stata immediatamente fermata da alcuni suoi sostenitori che sentono moltissimo la sua mancanza. Lei ha deciso di far arrestare la sua automobile e ha iniziato a parlare con queste persone. Fino a fare un annuncio importantissimo.

A proposito della sua ospitata, Barbara D’Urso a Domenica In ha esclamato su Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: “Io sto bene, sono serena… ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset. Nessuno mi ha spiegato il perché. Il dolore è ancora qua, piano piano passerà. Nel mio lavoro non credo di aver fatto errori”.

Barbara D’Urso fermata dai fan dopo Domenica In: cosa ha detto

Come è stato possibile osservare nel video postato su TikTok, Barbara D’Urso è stata presa letteralmente d’assalto dai suoi fan, dopo la registrazione dell’intervista a Domenica In. All’esterno degli studi Rai intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha ricevuto un affetto clamoroso dalla gente, coi supporter che hanno urlato una volta avvistata nella macchina.

Nel caos totale creato dai fan si è subito sentita una domanda molto interessante: “Barbara, quando torni in tv?“. E la D’Urso ha risposto prontamente: “Torno, torno. Presto, presto“. E ha anche accettato di farsi dei selfie con le persone presenti, oltre a salutare tutti mentre continuava a rimanere a bordo dell’auto. Dunque, il ritorno nel piccolo schermo sembra essere sempre più vicino.

Sono state tante le voci sul futuro televisivo di Barbara D’Urso. L’ultima in ordine di tempo ha fatto riferimento all’approdo proprio alla Rai, in una trasmissione simile a Carramba Che Sorpresa.