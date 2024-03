“Voglio dire una cosa a Pier Silvio Berlusconi”. Barbara D’urso senza freni a Domenica In. La regina dei salotti Mediaset, oramai senza una casa da quasi un anno, si racconta a Mara Venier in quella che è la prima intervista pubblica dal suo allontanamento forzato dai suoi programmi su Canale 5. La D’urso lo fa con calma e raziocinio, proprio come sa fare lei. E racconta tutta togliendosi anche diversi sassolini dalle scarpe. Zia Mara le chiede subito: “Come stai?” e lei parte: “È un parto: sto partorendo da Mara Venier”.

Barbara poi continua: “Io sto bene, sono serena… ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset”. Parla evidentemente del suo addio al gruppo con cui ha lavorato per 23 anni e la D’Urso dice: “Di cui 16 in diretta tutti i giorni. Mi ha dato tanto quella azienda ma anche io ho dato tantissimo, ho dato la vita. E quindi il modo terribile con cui sono stata strappata, senza che nessuno mi spiegasse mai il perché”.





La donna si presenta in abito nero e la Venier scherza: “Ti sei vestita a lutto”. E lei: “Sono emozionata, sono veramente agitata”. Barbara racconta che ha saputo che non sarebbe tornata a fare il programma in tv “il 26 giugno alle 16.20 e, ancora adesso, nessuno mi ha spiegato il perché. Il dolore è ancora qua, piano piano passerà. Nel mio lavoro non credo di aver fatto errori, forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano”.

E ancora: “Agli occhi delle persone erano cose che facevo io, invece era quello che mi chiedevano di fare — ha chiarito la conduttrice ieri —. Questo mi spiace molto, ma non capiterà più”. Poi la donna si sbottona e parla d’amore e famiglia. Mara Venier le chiede di Miguel Bosé e Barbara D’urso risponde: “Lo amavo follemente, non ci sono stati tradimenti ma caratterialmente c’erano dei problemi. Io ho sofferto moltissimo quando ci siamo lasciati e sono rimasta sola”.

Dice poi Barbara D’urso: “Lui mi ha fatto la guerra per moltissimi anni. Poi un giorno, dopo tanto dolore, l’ho invitato a da me a Natale, perché tutti e due lo passassimo con i bambini e ho fatto come niente fosse e lui ha fatto come niente fosse”. E sul suo futuro in tv dice: “Io amo la semplicità, amo che la gente dopo che mi vede a teatro mi aspetti fuori, dicendomi: Barbara quando torni in tv? Io so che succederà, io tornerò con la gente”.

