“La verità tra me e Fedez”. Chiara Ferragni svela nell’intervista a Che tempo che fa

Attesa come un grande evento televisivo l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, andando anche oltre il semplice significato di ‘spettacolo’ (a vantaggio di Fabio Fazio in termini di ascolti) considerando tutti gli eventi degli ultimi mesi che vedono coinvolti lei e il marito Fedez. Prima lo scandolo dei pandori e della beneficienza, poi le altre grane sul fronte delle sue attività e, infine, la crisi che i Ferragnez stanno attraversando sul piano personale. Come coppia e come famiglia.

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa

“Ho sentito dire che c’era attesa per questa conversazione”, ha esordito Fabio Fabio all’ingresso in studio di Chiara Ferragni. Con un sorrisino sulle labbra che vale più di tante frecciate, ai critici e ai colleghi delle altre reti private e soprattutto pubbliche. Spazio alla sincerità, ha poi chiesto il conduttore.

“Mi sono trovata al centro di una ondata di odio in questo periodo”, sono state le prime parole di Chiara non nascondendo la “violenza” di alcune cose che ha dovuto sopportare tra critiche, attacchi anche pesantissimi. “Questa è l’occasione per essere sinceri. Tu hai costruito sui social la tua vita, la tua carriera in un modo che non ha eguali, non puoi non sapere che è una cosa molto pericolosa”. E Chiara: “Lo sai, ma quando lo provi sulla tua pelle è tutto più difficile, sono stata travolta da un’ondata d’odio”.

Dopo un video che ha ripercorso brevemente il suo successo e i momenti più importanti della sua vita, inevitabile il caso Balocco. “Come avete potuto, voi che basate il vostro lavoro sulla comunicazione, incappare in una vicenda come questa?”, ha chiesto Fazio. “Se c’è stato un fraintendimento e si capiva che le cose potevano essere in un modo diverso, vuol dire che c’è stato un errore”.

Poi sulla separazione tra lei e Fedez. Chiara Ferragni commenta così: “La rottura con Fedez? Vediamo se sarà definitiva. La nostra non è una strategia e per questo ringrazio chi mi segue da tempo e mi supporta: loro mi comprendono al cento per cento. Federico e io eravamo molto simili, anche per come abbiamo comunicato sui social ma abbiamo rinunciato alla privacy. Io continuerò a raccontarmi così”.