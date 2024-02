Chiara Ferragni e Fedez pizzicati così a Milano. Si apre un po’ la situazione e sembra tornare un po’ di sereno. No, non stiamo parlando del meteo ma della perturbazione che in questi giorni sta sconvolgendo l’Italia: la bufera tra Chiara Ferragni e Fedez. La loro relazione è stata data per spacciata da tempo e i due non si erano fatti vedere più insieme dallo scorso San Valentino. O almeno, finora. Proprio così: i genitori di Leone e Vittoria sono stati pizzicati insieme e quello che raccontano, chi l’ha visti quantomeno, fa ben sperare i fan.

Ma cosa è successo? Deianira Marzano ha postato sui suoi social un messaggio di un utente che li ha visti assieme. E nonostante tanti credono che sia tutta una trovata di marketing per far distogliere lo sguardo dalla faccenda terribile del pandoro che ha portato Chiara ad avere persino problemi legali, in molti sono proprio convinti che si siano lasciati davvero.





Loro non hanno mai confermato né smentito, le uniche ‘prove’ se così vogliamo chiamarle sono la sparizione delle fedi e qualche foto in cui non c’è qualcuno. Ora però, un utente ha scritto alla Marzano di aver visto la coppia felice accompagnare i bambini a scuola: “Ciao, appena visti Chiara e Fedez insieme nella scuola dei figli. Entrambi sorridenti e contenti. Non pare proprio si siano mollati“.

Ora, analizziamo la faccenda. È possibile che i due lo stiano facendo per il bene di Leone e Vittoria, in fondo lo hanno sempre detto che la loro priorità è proprio questa. Eppure le segnalazioni da parte di chi li vede insieme sereni sono molteplici. Ci sono poi le indiscrezioni di Oggi. Secondo il settimanale pare che la scintilla che ha fatto scoppiare il loro matrimonio sia stato proprio lo scandalo del pandoro.

Nel 2017 a #CTCF la prima intervista in tv di @ChiaraFerragni, che sarà intervistata questa domenica da @fabfazio sul Nove: pic.twitter.com/CKL8MhL2pE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 29, 2024

C’è da dire che Oggi specifica che i due “avevano avuto già dei problemi precedentemente”, ma dopo la faccenda di Balocco le cose sono drasticamente peggiorate. Non ci resta che attendere l’ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo che fa domenica 3 marzo. Chissà se si parlerà di Fedez e se se potrà mettere un punto, una virgola o chissà cos’altro alla storia dei due vip milanesi.

