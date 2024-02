“Tua moglie e i tuoi figli…”. Fedez, orrore sulla famiglia. La sua denuncia sui social

Orrore su Fedez e sulla famiglia del famoso rapper. Nel mirino, infatti, ci sono anche la moglie Chiara Ferragni e i due figli della coppia: Leone e Vittoria. Il cantante poche fa è stato vittima di un durissimo attacco via social. Una vicenda che non riguarda il gossip. Un fatto gravissimo che subito ha avuto ampio risalto mediatico vista la gravità di quello che è successo, provocando reazioni indignate e di condanna.

Choc totale. I seguaci del cantante, ma non solo loro, in queste ore sono sbigottiti dalla violenza che si è abbattuta tramite social su Fedez e sulla sua intera famiglia. Non è la prima volta che il cantante deve subire attacchi di questo genere. Ma stavolta sembra veramente che si sia superato il limite. Non che le volte precedenti i fatti fossero meno gravi. Ma tant’è.

Fedez, nuovo attacco choc contro il cantante via social. La denuncia sul web

Fedez è stato vittima poco fa di un attacco da parte di un hater, un odiatore del web. Questa persona, come riporta Leggo, ha rivolto a Fedez e ai suoi famigliari parole molto pesanti, offese e minacce. Non soddisfatto delle sue azioni, ha postato il tutto sui social. Compresa quella che pare essere stata la reazione del cantante. Si sente la voce di un uomo che tramite messaggio chiede a questa persona di palesarsi con nome e cognome.

Come detto, non è la prima volta che a Fedez è vittima di gesti simili. Nei mesi scorsi persone anonime e che si nascondono dietro profili fake hanno preso di mira il figlio. Davanti a questi atteggiamenti Fedez non ha mai abbassato la testa e ha sempre affrontato i suoi odiatori a testa alta sporgendo denuncia.

L’ultimo episodio – riporta sempre Leggo – riguarda il presunto scambio di battute con un utente su Instagram, pubblicato da quest’ultimo, con tanto di audio di risposta di Fedez. La discussione da Instagram è stata poi pubblicata sul social X da un altro utente diventando virale.

L’hater avrebbe provocato Fedez con frasi come “mi s***o tua moglie Chiara Ferragni” e “i tuoi figli mi chiamano papà”. Frasi choc. Messaggi ai quali il cantante successivamente avrebbe risposto con due audio, dicendo: “Dimmi dove abiti così me lo dici in faccia”.

È facile immaginare che di fronte a questi insulti il cantante non resterà con le mani in mani. Probabilmente ci saranno nuove denunce da parte di Fedez. Da parte nostra massima solidarietà al cantante e una dura condanna nei confronti di questi episodi.