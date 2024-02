Ormai è cosa certa la separazione di Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riportano i beninformati, ovvero Dagospia, sito che ha dato per primo la notizia dell’addio e che in questi anni ha anticipato la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i due si sono incontrati venerdì nel loro attico di CityLife.

Un incontro che non avrebbe portato il sereno nella coppia all’indomani della separazione. Scrive il sito di Roberto D’Agostino: “Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L’influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano”.

Dopo la crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni, un nuovo colpo per Fedez. Il caso era saltato fuori mesi fa, quando il rapper litigò con l’amico Luis Sal, con il quale conduceva il podcast radiofonico Muschio Selvaggio. Luis Sal era stato allontanato e si era aperta una causa sulla proprietà del podcast Muschio selvaggio. Per Fedez è arrivata un’altra brutta notizia, perché il tribunale di Milano ha infatti dato ragione allo youtuber.

“Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”, si legge in una nota emessa dall’ufficio stampa dello stesso Luis Sal, che nell’ormai celebre video con il tormentone virale “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”il tormentone virale “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, aveva smentito la versione di Fedez aggiungendo di trovarsi costretto a difendersi da accuse e richieste di danni intentate da Fedez nei suoi confronti.

“Quando si ha una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, o almeno così fanno gli adulti”, aveva detto. E oggi il tribunale di Milano ha condannato Fedez alla cessione delle sue quote alla società dell’ex collega. Con ordinanza del 23 febbraio, la giudice Amina Simonetti ha ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l (societa’ di Luis Sal, che oltre ad essere stato co-fondatore del podcast, è stato anche co-autore e co-conduttore).

“È responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa di Luis Sal.