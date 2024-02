Momento delicato per Chiara Ferragni ma anche per Fedez e non solo per via della rottura. Ma nonostante il periodo nero, anche per via dell’evoluzione della proprietà di Muschio Selvaggio (il podcast che conduceva insieme a Luis Sal e ora con Mr. Marra, ndr), al rapper non manca certo l’autoironia. Da qualche giorno, infatti, sdrammatizza sui social tra acqua di Lourdes e amuleti della fortuna e lo ha fatto anche poche ore fa, dopo l’ennesima disavventura durante un allenamento di boxe.

Fedez ha raccontato ai suoi fan di essersi scheggiato un dente, l’incisivo destro, ma in maniera ironica ha voluto scherzare sul fatto dopo aver mostrato il risultato dell’incidente: “Organizziamo un pulmino per Lourdes?”. Poi ha ricondiviso sempre tra le Storie uno dei tanti messaggi dei fan che gli saranno arrivati. Questo: “Fede mi dai i numeri dall’1 al 90 che mi gioco i restanti 6?”.

Fedez, il regalo di Myrta Merlino

Ed è di nuovo stato raggiunto da Michel Dessì, l’inviato di Myrta Merlino per Pomeriggio 5, il primo e unico giornalista cui Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni su questo momento difficile. Dessì segue ogni aspetto della vicenda, con tanto di appostamenti sotto casa dei Ferragnez e ‘pedinamenti’ vari.

Ma questa volta ha consegnato un regalino che arriva direttamente dalla conduttrice del programma Mediaset. Dopo la sua richiesta di aiuto via Instagram, infatti, Myrta Merlino ha deciso di mandare al rapper e imprenditore milanese un suo personale portafortuna, un cornetto rosso.

E Fedez, nonostante ci sia stato tra loro un acceso botta e risposta social poco tempo fa, ha accettato il superstizioso dono, condividendo la foto tra le sue storie Instagram e aggiungendo la scritta “Grazie Myrta Merlino”. D’altronde la conduttrice ha sempre dichiarato di provare una certa simpatia per i Ferragnez, Fedez in particolare, e di essere dispiaciuta per la situazione in cui si trovano. Lo avrà presto in studio per un’intervista vera e propria dopo questa ‘tregua’?