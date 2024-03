“Bello mio, sei rovinato”. Grande Fratello, per Sergio si mette davvero male: Alessio lo ha scoperto

Grande Fratello, la battuta di Alessio a Sergio su Greta. Da tempo Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono avvicinati. Secondo molti c’è qualcosa in più dell’amicizia, ma mentre lui è attratto dall’ex tentatrice quest’ultima non ha intenzione di vivere una storia d’amore. Proprio recentemente i due hanno avuto una discussione. Greta ha lamentato il fatto che ultimamente Sergio le dà poche attenzioni.

Greta ha notato, ad esempio, che Sergio si è accomodato al tavolo senza chiamarla quando era pronta la cena: “Ma se io ti preparo sempre il piatto” ha ribattuto lui. Ma Greta lo ha rimproverato: “Queste cose per me sono importanti“. In seguito, durante un momento di relax Giuseppe e Letizia hanno immaginato di entrare nella mente degli altri inquilini e sono stati tirati in ballo proprio Sergio e Greta.

Alessio scherza su Sergio e Greta, ma il coinquilino risponde serio

Giuseppe Garibaldi e Letizia fanno i nomi degli inquilini dei quali non vorrebbero entrare nella testa: “Di Max, di Grecia, di Greta, Rosy”. Poi hanno spiegato: alcuni di loro erano con lo sguardo perso nel nulla. Greta, invece, trasmetteva preoccupazione e ansia. Poi aggiungono che probabilmente Sergio stava pensando a quello che pensava Greta…

Alessio Falsone, allora, ha fatto una battuta: “Sergio, sei rovinato”. Il clima è scherzoso, ma evidentemente Sergio non è dell’umore adatto e infatti fa: “Non penso proprio”. Poi si allontana dal gruppo. Che il suo malumore sia dovuto ai recenti screzi con Greta?

Intanto lo stesso Sergio è stato pizzicato recentemente mentre rivelava a Greta che molti inquilini parlano male di lei alle sue spalle. Il suo comportamento, però, è stato criticato da molti: “No, il motto in sostanza diceva che tra la lealtà e il fuoco (la passione) lui avrebbe sempre scelto a prescindere la lealtà. Si è visto. Gli è bastato annusare un po’…. Anche lui un Quaquaraqua! Ma almeno statte zitto, non fare lo splendido. Dimmi che figure con le figliastre”.

