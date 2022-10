“Ci siamo fidanzati”. Lilli Pugliese, Luca Salatino archiviato: in love con un altro ex UeD

Lilli Pugliese ha un nuovo fidanzato. La notizia bomba è stata confermata dal nuovo partner di lei, che si è fatta conoscere dal pubblico per essere stata protagonista in veste di corteggiatrice dell’attuale concorrente del GF Vip 7, Luca Salatino. Purtroppo era diventata la non scelta dell’ex tronista, visto che quest’ultimo ha deciso di fidanzarsi con Soraia Allam. Ma ora ha ritrovato la felicità con un altro ex volto del dating show di Maria De Filippi. E lui ha raccontato tutto nei dettagli, ufficializzando la nuova coppia.

A breve vi diremo tutto su Lilli Pugliese e il nuovo fidanzato. Lei tempo fa si è soffermata anche sull’addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, coppia con la quale ha condiviso parte del suo cammino a UeD. “Eh mi è dispiaciuto, perché non me l’aspettavo! Erano molto carini insieme, mi piacevano si vede che… non lo so, non conosco i motivi, quindi… è andata così”. Ma adesso passiamo alle notizie attuali e vediamo insieme cosa è stato svelato dalla nuova dolce metà della bellissima giovane.

Lilli Pugliese ha un nuovo fidanzato: è Simone Florian

A parlare di Lilli Pugliese è stato proprio il nuovo fidanzato a PiùDonna, che è stato anche lui un corteggiatore di Uomini e Donne: “Ho passato un periodo un po’ così, sono sincero. Mi ero lasciato con Eleonora e da lì c’è stato il vuoto totale per un periodo. Sto benissimo finalmente. Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne. Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata”.

A parlare a PiùDonna e a svelare di essere il nuovo fidanzato di Lilli Pugliese è stato Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini: “Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me. Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti. Lei mi ha tranquillamente ringraziato delle belle parole. Lei non aveva seguito il mio percorso. A metterci una buona parola è stata la sorella, la gemella, che mi aveva seguito a Uomini e Donne. Lei le ha detto che ero un bravo ragazzo e che valeva la pena conoscermi. Quando ci siamo visti c’è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi e adesso stiamo insieme”.

Infine, Florian ha dichiarato: “Appena ci siamo visti ci siamo guardati e abbiamo riso. Non ci trovavamo a Roma, lei girava da una parte e io dall’altra al nostro primo appuntamento. Quando ci siamo finalmente trovati ci siamo guardati negli occhi e abbiamo riso. Da quel momento ho capito che sarebbe stato qualcosa di importante. Lei invece è stata subito attratta da me per il mio sorriso e la mia personalità. Usciamo ormai da un mese e qualcosa e mettendo la storia abbiamo ufficializzato di stare insieme. Sapevamo che mettendo la storia sarebbe scoppiato il caos. Infatti quando ci siamo alzati abbiamo trovato messaggi ovunque. In mente abbiamo di fare qualcosa di bello”.