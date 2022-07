Uomini e Donne, novità per Lilli Pugliese. La non scelta di Luca Salatino è tornata a parlare del suo futuro. La sua avventura dentro lo studio di Maria De Filippi aveva lasciato pesanti strascichi e commosso più di qualcuno. Ancora risuonano le parole di Luca al momento della scelta. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.



E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”. Dopo la delusione si era parlato per Lilli di un possibile trono.





Uomini e Donne, Lilli Pugliese novità in arrivo ma niente tv



“Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”. Al momento non c’è stata alcuna proposta ufficiale da parte della redazione ma mai dire mai. Anche se Lilli sembra pensare ad altro. In effetti, è sempre apparsa abbastanza timida di fronte alle telecamere e poco propensa a farsi notare. “No, in tv non credo. Però mi puoi vedere qua nelle Stories”, così l’ex corteggiatrice risponde all’utente curioso. (Leggi anche “Lui è il passato”. UeD, Lilli Pugliese ha smesso di piangere: Luca Salatino già dimenticato)



Intanto ha parlato anche dell’addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, coppia con la quale ha condiviso parte del suo cammino a UeD. “Eh mi è dispiaciuto, perché non me l’aspettavo! Erano molto carini insieme, mi piacevano si vede che… non lo so, non conosco i motivi, quindi… è andata così”. Poi Lilli, rispondendo a un fan, ha raccontato un retroscena dopo aver scoperto di essere la non scelta di Luca.



“Molte persone fantastiche che lavorano dietro le quinte dopo la non scelta, sono venuti a salutarmi in camerino dandomi un abbraccio, quell’abbraccio che mi serviva in quel momento. Sono rimasta senza parole. Mi sono sempre sentita a mio agio, come in una grande famiglia, dal primo giorno fino all’ultimo e li ringrazio di cuore per tutto”

