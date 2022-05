La relazione del famoso cantante è finita nel peggiore dei modi. Questo almeno stando alle indiscrezioni circolate sugli organi di stampa. Stiamo parlando di Liam Payne, che ha detto addio a Maya Henry. I due ormai sembravano comporre una coppia solida e decisamente indissolubile, invece la realtà dei fatti è stata completamente diversa. Nonostante si conoscano da anni e i sentimenti parevano essere forti, la love story è naufragata gettando nello sconforto i rispettivi partner.

E Liam Payne, che dunque avrebbe detto addio a Maya Henry, non è l’unico cantante che si sarebbe lasciato in questo periodo. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della fine del rapporto sentimentale di Fabio Rovazzi, che si è separato da Karen Kokeshi. Il primo a fornire dettagli sull’ormai quasi certo addio tra Rovazzi e la sua Karen è stato il settimanale Oggi, infatti sembra che l’artista sia stato beccato recentemente a Milano senza la ragazza al suo fianco. Infatti, sarebbe uscito da solo oppure in compagnia di alcuni suoi amici.





Liam Payne e Maya Henry, è addio

Dunque Liam Payne, noto per essere stato uno dei componenti del famosissimo gruppo musicale One Direction, avrebbe detto addio a Maya Henry e non avrebbe perso tempo. Infatti, non sarebbe già single ma impegnato con un’altra persona. Stando al magazine MailOnline, i due non starebbero più insieme dal mese scorso, anche se è in queste ore che la notizia è stata confermata da più fonti. La storia amorosa tra il cantante e la modella era iniziata nell’autunno del 2019, ma ci sono stati tanti alti e bassi in questi anni.

In alcuni scatti diffusi in rete, Liam Payne è stato pizzicato insieme ad un’altra ragazza, il cui nome non è ancora stato svelato. Tra di loro abbracci molto intimi, che fanno immaginare non ad un rapporto di amicizia. E proprio Maya Henry ha risposto, dicendo: “Vi adoro, ma smettete di inviarmi queste immagini del mio fidanzato avvinghiato ad un’altra”. Come ricordato da Gossip e Tv, i due avevano anche pensato al matrimonio in passato, poi nel giugno dell’anno scorso si erano lasciati e successivamente rimessi insieme.

Liam Payne, classe 1993, nel 2016 ha sottoscritto un contratto come solista con la Capitol Records e con Republic Records negli Usa. Prima di Maya Henry, è stato fidanzato con la collega Cheryl dal dicembre del 2015 al luglio del 2018. Poi nel settembre di 3 anni fa l’annuncio del fidanzamento con Maya. Ora la separazione che assomiglia tanto ad una decisione definitiva.

