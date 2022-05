Si sarebbe sfaldata una coppia vip. A sorpresa è arrivata una notizia che ha lasciato di stucco i fan di entrambi, che non si immaginavano minimamente la possibilità che tra i due ci potesse essere una crisi. Ci sono dei segnali che alcuni siti di gossip hanno notato e che fanno ipotizzare la fine della love story. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, che non sarebbero più fidanzati. Sono già stati forniti dei dettagli interessanti, che confermerebbero che la relazione è ormai naufragata.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi hanno iniziato la storia amorosa tre anni fa, infatti era il 2019 quando si è saputo della formazione della coppia. Lei lavora come youtuber, scrittrice e influencer ed è nata nel 1994. Ma non si sono conosciuti per la prima volta quando si sono messi insieme, infatti tra i due c’era precedentemente un rapporto di amicizia molto forte, trasformatosi poi in qualcosa di ancora più grande. Ma ora la bella storia sembra proprio che non abbia avuto il lieto fine.





Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi non sarebbero più una coppia

E, come ha ricordato Gossip e Tv, Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi avevano altri partner al loro fianco quando erano diventati amici. Poi si erano lasciati e tra di loro era scattata quella scintilla giusta. In un’intervista rilasciata tempo fa, il cantante aveva detto: “Karen è molto importante nella mia vita, mi sento perso senza di lei”. Ma osservando attentamente i social network, le ultime immagini sarebbero datate gennaio dell’anno scorso. E tutte le altre sarebbero state completamente eliminate.

Il primo a fornire dettagli sull’ormai quasi certo addio tra Rovazzi e la sua Karen è stato il settimanale Oggi, infatti sembra che l’artista sia stato beccato recentemente a Milano senza la ragazza al suo fianco. Infatti, sarebbe uscito da solo oppure in compagnia di alcuni suoi amici. Fonti che sarebbero informate perché vicine ai due avrebbero anche confermato che non starebbero più insieme. Gli ultimi particolari li ha dato invece Diva e Donna, che ha svelato un altro aneddoto che non lascerebbe più dubbi.

Nella rubrica Sussurri tra Divi del settimanale Diva e Donna è stato riferito che Karen Kokeshi avrebbe deciso di trovarsi una sua nuova abitazione nella città di Milano per vivere da sola, visto che in precedenza convivevano nella dimora di lui. Adesso si attende qualche comunicazione ufficiale da parte di entrambi, ma al momento tutto tace e conferme non ne sono arrivate.

