La notizia più bella è stata annunciata dalla stessa Laura Pausini, la quale si è concessa ad una lunga intervista a ‘Vanity Fair’. La stessa cantante ha pubblicato la prima pagina del periodico sul suo profilo Instagram. E spulciando ciò che ha riferito nella conversazione, c’è sicuramente un aspetto che ha catturato quasi del tutto l’attenzione e che ha coinvolto anche il suo partner Paolo Carta. Un momento attesissimo sta per concretizzarsi e i suoi fan sono già in delirio.

Di Laura Pausini recentemente si è parlato per un episodio spiacevole, che l’aveva vista vittima. L’artista ha infatti querelato Alda D’Eusanio per alcune frasi choc contro di lei al ‘GF Vip’ e la conduttrice ha affermato: “Mi ha querelato. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: ‘Un milione'”.





Laura Pausini e Paolo Carta vicini alle nozze: “Da trovare la data”

Laura Pausini si è soffermata a ‘Vanity Fair’ anche sul suo film ‘Piacere di conoscerti’, presente su Prime Video: “Io non sognavo di diventare famosa. Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. E’ la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a Faenza”. E poi ha parlato anche di una situazione che ha riguardato la figlia.

Infatti, dopo il successo di Laura Pausini con la conquista del Golden Globe, la piccola Paola aveva avuto un momento di difficoltà personale: “Mia figlia mi ha detto: ‘Non sono brava come te!’. La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar, e quando è successo ho gioito, mentre Diane Warren, l’autrice di ‘Io sì (Seen)’, seduta al tavolo lì con me, si è arrabbiata, non capiva. Era l’unico modo per poter insegnare a Paola il fallimento”, ha spiegato.

La notizia bomba di Laura Pausini è quella inerente l’ormai imminente matrimonio con Paolo Carta: “Sì, mi sposo. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid abbiamo aspettato. Dobbiamo trovare una nuova data”. Quindi, dopo essere stata legata dal 2005 senza mai convolare a nozze, adesso la cantante e il chitarrista sono pronti a giurarsi amore per l’eternità.

