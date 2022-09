La splendida modella torna single. Il suo volto è diventato celebre grazie alla trasmissione di Canale 5, Avanti un altro con alla guida del timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Famosi anche i momenti televisive che hanno fatto di lei una vera e propria icona nel ruolo di “Bonas”. Da quanto si apprende, dopo la relazione naufragata con Andrea Perone, anche quella intrapresa con il procuratore sportivo pare sia andata dritta verso lo stesso destino.

Laura Cremaschi torna single. Ebbene si, il cuore della “Bonas” non sembra volare verso un futuro sentimentale con Alessadro Moggi. Ma prima di entrare nel vivo della notizia, facciamo un piccolo passo indietro nella vicenda.

Laura Cremaschi torna single. Dopo un anno, la rottura da Alessandro Moggi

Laura Cremaschi, ex Bonas, pare abbia conosciuto il procuratore sportivo in tempi alquanto sospetti, ovvero quando lo scorso marzo sarebbe stato il magazine Chi a parlare di un viaggio romantico di coppia alle Maldive. (Laura Cremaschi, il bikini è strettissimo e bollente: tutto in mostra).

Un amore nato nonostante i quindici anni di differenza che non sembra aver incontrato alcun ostacolo e che sembrava voler procedere per il meglio. Laura Cremaschi, come molti sanno, è stata fidanzata dal 2012 al 2017 con il ricco imprenditore Andrea Perone, noto al mondo del gossip per essere stato sposato con la bellissima Sabrina Ferilli.

Ma tornando alla storia con Alessandro Moggi, a destare qualche sospetto sulla fine della relazione sarebbe stata proprio l’assenza del procuratore al compleanno dell’ex Bonas. Una rottura che ancora non è stata confermata ma che arriverebbe dopo circa un anno dall’inizio della relazione.

E voci molto vicine alla coppia riferiscono che a mettere la parola fine pare sia stata proprio Laura Cremaschi che avrebbe deciso di chiudere definitavamente le porte a questa storia d’amore. I fan, però, attendono ancora una conferma da parte dei diretti interessati.