Una brutta notizia si è scoperta nelle scorse ore riguardante la famosa cantante, che purtroppo è in crisi economica. Ha annunciato di essere costretta ormai a fare la spesa solamente all’interno di discount non avendo molte possibilità. Da quando è arrivato il divorzio con suo marito, la sua vita è peggiorata avendo dovuto rinunciare a qualcosa di importante.

La cantante, che ha parlato di questa crisi economica abbastanza grave, ha rivelato di essere andata anche a vivere a casa di sua madre, infatti ha dovuto abbandonare la precedente abitazione extralusso. Ha adesso deciso di parlarne apertamente in un’intervista molto significativa. Andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato alla giornalista e soprattutto di chi stiamo parlando.

Leggi anche: “Oggi così”. Il cantante irriconoscibile: dopo l’annuncio dei suoi problemi continua a cambiare





Pessima notizia per la cantante in crisi economica: “Faccio la spesa nei discount”

Dopo il momento di gloria, per questa cantante è tempo ora di attraversare questa crisi economica da quando si è lasciata con l’ex Stephen Belafonte, padre di sua figlia Madison che oggi ha 12 anni. Nell’intervista l’artista ha raccontato: “Negli ultimi due anni ho guardato tante case, sapendo che non avevo i soldi per permettermele. Mi sono rimboccata le maniche, ho lavorato e vissuto in modo frugale e ho potuto comprare la mia casa. Adoro ancora fare la spesa da Aldi e Lidl, non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero”. Questa decisione è stata fondamentale per risparmiare soldi e sprechi e poter far vivere degnamente sua figlia in una casa.

Parliamo di Mel B, il cui vero nome è Melanie Brown, che è nota per essere stata una delle Spice Girls. Ora ha detto ancora: “Sono ancora una ragazza di Leeds. Comunque vorrei che ci fosse la reunion delle Spice Girls, se fosse per me torneremmo insieme domani”. L’artista, che ha 48 anni, riuscì ad ottenere la fama nel 1994. Da solista nel ’98 debuttò come solista ottenendo grandi risultati. Male invece il suo ritorno nel 2005.

Nel 2017 Mel B ha voluto divorziare dall’ex coniuge e lo ha accusato di violenza domestica, nonché di averla costretta ad avere rapporti sessuali a tre con la presenza di altre donne. Il matrimonio era stato celebrato nel 2008 a Las Vegas.