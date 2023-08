Sta facendo preoccupare l’ultima foto di un grande cantante internazionale, che è stato visto molto magro a causa di una patologia. E molti fan quasi non lo avevano riconosciuto perché è cambiato notevolmente dal punto di vista estetico. Lui stesso, come ricordato dal sito Gossip e Tv, aveva voluto fare una considerazione sul disturbo che lo affligge: “Sull’immagine che ho del mio corpo e del disprezzo che provo per me stesso potrei scrivere un libro. È puro odio per se stessi”.

Adesso a chiarire qualche dubbio in più su ciò col quale combatte questo cantante, apparso magro per via di una patologia sicuramente da non sottovalutare, è stata l’esperta Adelia Lucattini. La donna, che lavora come psichiatra e psicanalista, ha parlato a Repubblica. Questo grande artista ha inoltre fatto i conti con la depressione e con l’ansia, quando era solamente un adolescente. Ed era anche finito a consumare sostanze stupefacenti e alcol.

Il noto cantante sempre più magro per una patologia: cosa ha

Parliamo del cantante Robbie Williams, che è diventato magro perdendo addirittura ben 15 chili in pochi mesi, per una patologia che si chiama dismorfismo corporeo. In un’intervista aveva rivelato: “In questo momento sono magro… ma dentro di me penso così: ‘Sei dannatamente fantastico Rob, sei riuscito a diventare magro, ma ora sei vecchio, congratulazioni, ben fatto”. E adesso la psichiatra Lucattini ha fatto il punto della situazione su un problema, che colpisce in particolare donne e adolescenti.

L’esperta ha quindi affermato a Repubblica: “Si tratta di una preoccupazione eccessiva, continua e incessante che può diventare ossessione su uno o più difetti fisici inesistenti che vede solo il paziente. Questo determina un forte disagio psicologico. Quando la forma corporea diventa fobia non si riesce più a vivere, lavorare, studiare. Diventa l’attività prevalente del pensiero. Può essere curata: solo se interferisce con la vita della persona, quando causa sofferenza, ritiro sociale, e spinge a reiterare gli interventi di chirurgia estetica”.

Questa esasperata preoccupazione verso l’estetica può portare le persone a controllarsi allo specchio ripetutamente. I farmaci e la psicoterapia possono aiutare a migliorare questo disturbo e a vivere in maniera più serena.