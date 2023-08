Adesso dubbi non ce ne sono più: la vip ha un nuovo spasimante, anche lui famoso. Si era vociferato fino a poco tempo fa che lei avesse cominciato una relazione sentimentale con l’ex di Belen, Antonino Spinalbese. Notizia però mai confermata e che infatti non corrisponderebbe al vero. Lei si è mostrata con un’altra persona e il suo cuore apparterrebbe solo a lui. Stiamo parlando di Carolina Stramare, che ci ha presentato il nuovo fidanzato su Instagram.

Attraverso una storia postata sul noto social network, Carolina Stramare ha deciso di non nascondersi più e di ufficializzare chi sia il nuovo fidanzato. Nonostante lui non sia stato taggato dalla bellissima modella, tutti lo hanno riconosciuto. Anche perché non stiamo parlando affatto di uno sconosciuto, ma di un calciatore, che attualmente milita in una compagine italiana che disputerà il prossimo campionato di Serie A.

Carolina Stramare ha un nuovo fidanzato: chi è

Quindi, smentite categoricamente e definitivamente le indiscrezioni che la davano vicina ad Antonino Spinalbese, il quale invece non ha alcun rapporto intimo con Carolina Stramare. Lei ha un nuovo fidanzato, che gioca nel Torino. Nell’immagine c’è lui che la bacia in maniera delicata all’interno di un ascensore. L’ex Miss Italia non ha aggiunto alcun commento significativo, se non un semplice ‘ciao’. Ma è bastato questo ad infiammare il gossip estivo.

Classe 1999, si era detto anche che Carolina Stramare avesse avuto un flirt con Dusan Vlahovic, attuale bomber della Juventus. Invece il partner attuale si chiama Pietro Pellegri e gioca nell’altra squadra del capoluogo piemontese. Lei, come sicuramente ricorderete, è stata la trionfatrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia, tenutasi nel 2019. Nel 2021 è stata co-conduttrice di Scherzi a parte, mentre quest’anno è stata concorrente di Pechino Express 10.

Pellegri è nato nel 2001 e dall’anno scorso gioca col Torino. In precedenza era stato protagonista con le maglie del Milan e del Genoa in Italia e del Monaco in Francia. Purtroppo è stato spesso vittima di infortuni, che hanno condizionato il suo rendimento, ma nonostante questo è considerato uno dei calciatori più talentuosi.