Il gossip dell’estate ha travolto anche Antonino Spinalbese. Sono stati diversi i nomi di ragazze, usciti in questi mesi come papabile nuova fidanzata del giovane. Ma adesso siamo forse alla verità definitiva, infatti è stato lui stesso a mostrarla sul social network Instagram. In una delle sue stories, si è vista una bellissima ragazza iniziare a ballare in maniera sfrenata. A riprenderla sicuramente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

E per Antonino Spinalbese potrebbe essere giunta l’ora di presentare ufficialmente la nuova fidanzata, anche perché non ha voluto nascondere la sua identità. L’ha taggata e tutti ora conoscono chi sia lei. In passato si era vociferato di un ritorno di fiamma tra il papà di Luna Marì e la ex famosa Helena Prestes e si era pensato anche ad un suo avvicinamento a Carolina Stramare. Ma vediamo adesso chi gli avrebbe rubato il cuore.

Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fidanzata: chi è

Antonino Spinalbese e colei che sarebbe la nuova fidanzata si trovavano nelle scorse ore all’interno di una discoteca in Sardegna, parliamo del Phi Beach di Arzachena. L’ex di Belen ha ripreso questa meravigliosa ragazza, mentre ballava durante la performance musicale dei dj Tale of us. Il sito Tag24 è riuscito a captare le poche informazioni che si sanno sul conto della ragazza, che avrebbe fatto battere nuovamente il cuore ad Antonino.

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese sarebbe Ludovica Saletta. Su Instagram ha il profilo privato e non è possibile vedere quindi che tipo di foto abbia. Dovrebbe comunque avere 25 anni ed è originaria della città di Milano. Non è famosa e non ha nemmeno moltissimi seguaci online. Su TikTok ha 1.529 follower, mentre su Instagram 2.048. Ha comunque dei rapporti di conoscenza con due ex protagoniste del GF Vip, ovvero Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. E c’è già chi, tra i fan di Spinalbese, ha notato già una certa somiglianza di lei con Belen.

In un’altra immagine c’è Antonino, intento a guardare il tramonto sempre in dolce compagnia. In questo caso non possiamo dirvi con certezza se al suo fianco ci fosse sempre questa Ludovica o un’altra giovane. Nei prossimi giorni potrebbe uscire allo scoperto, chiarendo cosa stia succedendo nella sua vita privata.