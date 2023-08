Isobel Kinnear, c’è l’annuncio ufficiale. Annuncio che tanti, tantissimi fan di Amici 22 non vedevano l’ora di ricevere. I ‘fatti’, ossia le foto social e le ultime apparizioni in tv, davano già la notizia per scontata ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore. Sul profilo Instagram della ballerina, forse la più in vista dell’edizione appena passata del talent di Maria De Filippi. Non a caso, infatti, è stata scelta per condurre Amici Full Out, l’evento andato in scena un mese fa a Roma e che ha riunito tutti gli ex allievi della scuola e qualche prof come Lorella Cuccarini.

Tornando alla notizia che ha fatto esultare il pubblico di Amici 22, com’è noto Isobel Kinnear all’interno della scuola ha avuto una breve relazione con Cricca. Non è durata molto però: dopo una manciata di settimane il cantante e la ballerina hanno annunciato la separazione, pur rimanendo in ottimi rapporti. Lui però non ha mai smesso di provare un sentimento per la l’australiana, lo ha ribadito anche in una recente intervista d sperare in un ritorno di fiamma.

Isobel Kinnear, stavolta è ufficiale: stanno insieme

“È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione. Per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare”, aveva spiegato Cricca ‘interrogato’ su Isobel Kinnear.

Cricca sperava che il “no” detto dentro la scuola di Amici si tramutasse in un “sì”, una volta fuori. “Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo”, le parole esatte del cantautore, Giovanni all’anagrafe. Si sono visti spesso da quando il talent è finito e questo ha indotto molti a pensare che ci fosse riuscito a riconquistarla. E avevano ragione.

Dopo essere stati beccati più volte, Isobel Kinnear e Cricca hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. La notizia tanto attesa è arrivata a sorpresa su Instagram, come anticipavamo. In occasione del 20esimo compleanno di lui, la Storia che non lascia spazio all’immaginazione: la foto insieme e la scritta “I love you”. Anche la ballerina ha poi pubblicato una gallery eloquente. I commenti, nemmeno a dirlo, sono arrivati a pioggia. Cuori anche dai prof e dagli ex allievi della scuola.