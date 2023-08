Amici 23, due volti noti e molto amati come professori. Il popolare talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 è sempre tra i pensieri degli appassionati spettatori. Anche adesso che il programma è in pausa c’è curiosità attorno al lavoro di Queen Mary e del suo staff per la prossima attesa edizione che parte a settembre. Chi saranno i concorrenti? Chi trionferà dopo Mattia Zenzola? Sarà un ballerino o un cantante?

E poi, chi sarà ad affiancare Maria nel nuovo emozionante cammino che consegnerà l’ambito trofeo – insieme a soldi e fama – al più bravo di tutti? Beh, di sicuro sappiamo chi non ci sarà. A quanto pare, infatti, né Arisa né Raimondo Todaro faranno più parte del cast: da metà settembre il pubblico dovrà fare a meno sia dell’insegnante di canto che del ballerino (prof dell’ultimo vincitore Mattia). Ma chi li sostituirà? A svelarlo è il magazine Nuovo Tv: si tratta di due personaggi molto famosi e amatissimi dal pubblico.

Emma Marrone e Elena D’Amario al posto di Arisa e Todaro

Cominciamo con le conferme. La coriacea Alessandra Celentano, spesso al centro di furiosi scontri sia coi colleghi che con gli allievi, sarà al suo posto come nella passata edizione in qualità di insegnante di danza. Stesso discorso per Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi che guideranno i nuovi talenti del canto. Resta in dubbio, invece, il ballerino nonché compagno di Giorgia Emanuel Lo. Ma ecco chi sarà al posto di Arisa e Raimondo Todaro: ad Amici 23 arrivano Emma Marrone ed Elena D’Amario.

Su Emma Marrone non c’è molto da aggiungere che non sappiate già, anzi forse qualcosa c’è. Stiamo parlando di una delle cantautrici italiane di maggior successo capace di agguantare 29 certificazioni disco di platino e 11 dischi d’oro. Che proprio con la vittoria nella nona edizione di Amici ha intrapreso la sua brillante carriera. Recentemente i fari del gossip si sono nuovamente accesi su di lei per una visita a casa dell’ex Stefano De Martino che è in rotta con Belen.

Anche Elena D’Amario è un volto noto di Amici. La ballerina e coreografa fu notata da David Parsons dopo la partecipazione alla nona edizione del talent. Ha collaborato con tanti professionisti del settore e registi famosi come Gabriele Muccino, Gaetano Morbioli e Marco Salom. Da ricordare anche i lavori con Elisa, Nek, la stessa Emma e poi Jovanotti (che è appena rientrato in Italia dopo l’operazione a Santo Domingo, ndr). E sui concorrenti che novità? Beh, a quanto pare Mezkal potrebbe avere un’altra chance dopo essere stato eliminato da Rudy Zerbi. Lo stesso prof gli aveva infatti offerto la possibilità di ripresentarsi ai casting di settembre. Stessa cosa accaduta a Mattia Zenzola che a causa di un infortunio era stato costretto al ritiro 2 anni fa e poi si è preso la rivincita con tutti gli interessi andando a vincere la scorsa edizione.

