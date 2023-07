“Ho una notizia per voi”. Amici, Mattia Zenzola: gossip sulla fidanzata azzerato, ora c’è la certezza

Amici 22, scoppia l’amore per l’ex concorrente del talent show. Maria De Filippi reginetta degli ascolti e dei programmi di successo, proprio come quello che vede sfidarsi ogni anno tanti giovani talenti pronti a cavalcare la cresta dell’onda del successo e della notorietà. Ma la scuola più gettonata d’Italia è anche scenario di amori e amicizie: per l’ex concorrente la porta del cuore sembra essersi riaperta sul fronte sentimentale oppure sono solo voci di corridoio?

Mattia Zenzola è fidanzato? Il protagonista indiscusso di Amici 22 sembra aver finalmente spalancato le braccia a un nuovo amore. Negli scorsi mesi è circolata una notizia proprio dopo l’evento Full Out, svoltosi nella capitale Roma, davanti al conduttore Nicolò De Vitiis. Nel corso dell’evento sarebbe infatti arrivata la conferma sul motivo per cui l’amore tra Mattia e Maddalena Svevi a un certo punto ha preso una strana del tutto diversa.

Mattia Zenzola è fidanzato? Scoppia il gossip sul vincitore di Amici 22. La madre interviene e spiega tutto

Infatti De Vitiis ha chiesto a Maddalena Svevi: “Chi tra te e Mattia ha lasciato l’altro?“. E la giovane ha detto semplicemente: “Io“. Il pubblico di Amici 22 ha scoperto finalmente come siano andate realmente le cose e di loro si sta già parlando per future relazioni amorose. E infatti stando alle indiscrezioni delle ultime ore, i riflettori si sono nuovamente accesi sul presunto flirt tra Zenzola e Benedetta Vari. Ma sulla questione è intervenuta la madre di Mattia.

“Tranquilli ragazzi. Non esistono amici di famiglia, ma amici di hype! Un vero amico non parla di te”, poi la donna ha aggiunto: “Un vero amico parla con te”. Stando alle dichiarazioni social della mamma del vincitore di Amici 22, la notizia del flirt sarebbe di nuovo andata incontro a una smentita. Ma ciò non toglie che i fan di Mattia non vedono l’ora di scoprire che il cuore del loro idolo torni presto a battere forte per un nuovo amore.

Per mettere da parte per un momento la vita sentimentale di Mattia, di recente i fan hanno avuto modo di apprendere una splendida notizia sul piano lavorativo. A rivelarla Zenzola in persona: “Ed oggi eccomi qua, ancora incredulo dopo un lungo percorso di crescita umana e professionale per la quale non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia di @amiciufficiale E oggi volevo fare un grandissimo augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a sostenere un estate di casting. Non smettete mai di abbracciare il vostro coraggio”.