Mattia Zenzola, la scoperta dopo Amici 22. Si aggiudica il primo posto sul podio per poi volare dritto verso il proseguimento della costruzione di una carriera senza precedenti: il vincitore del talent show di Maria De Filippi ricasca al centro del mirino dei pettegolezzi. A essere tirata in ballo, la vita sentimentale del giovane talento: i fan vogliono sapere come stanno realmente le cose tra lui e un’altra ballerina che sembra aver preso il posto di Maddalena nel suo cuore e non solo. Insieme e sullo stesso palco solo una settimana fa a Catania i due si sono esibiti sul palco, concludendo la coreografia con un bacio. Dopo il gesto, pioggia di commenti e domande: “ma state insieme?”

Ancora pettegolezzi su Mattia Zenzola e Benedetta. Tutto ha avuto inizio da quel bacio dopo l’esibizione sul palco davanti al pubblico: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”, hanno vociferato i fan. Ma come stanno realmente le cose? Sulla questione sarebbe intervenuto il fidanzato in persona della ballerina. Al mondo del gossip questo sembra non bastare.

Ancora pettegolezzi su Mattia Zenzola e Benedetta: le ultime indiscrezioni fanno sognare i fan a occhi aperti

I pettegolezzi proseguono perché sembra che i due ballerini si vedano anche al di là di impegni meramente professionali. L’ultima segnalazione a riguardo risale ad alcuni giorni fa, quando Mattia e Benedetta si sono ritrovati nel backstage di Battiti Live, ma non da soli. Insieme alla coppia di professionisti della danza, anche la mamma di Zenzola. Il dettaglio che ha fatto incuriosire tutti è schiacciante: Zenzola si è esibito da solo sul palco. Nulla, dunque, spiegherebbe la presenza di Benedetta.

Si tratta solo di una splendida amicizia? Anche le immagini della passeggiata a Bitonto farebbe attenzionare ulteriormente il ‘caso’: insomma, i due sembrano davvero essere diventati inseparabili. Il legame, in ogni caso, al di là dei pettegolezzi, sembra essere fondato su un forte affetto. Solo un ulteriore chiarimento da parte dei diretti interessati potrebbe mettere definitivamente a tacere le voci in merito.

Poi esiste anche chi ipotizza che la trovata dei due abbia uno scopo ben preciso: Deianira Marzano si è chiesta se i comportamenti di Vari possano rappresentare il tentativo di un’“operazione pubblicitaria”. Ma per quanto i volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione sicuramente cerchino la visibilità, non è da escludere che l’amicizia, quando nasce, possa essere sincera, disinteressata e duratura.