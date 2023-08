Mattia Zenzola, arriva una clamorosa novità sul suo futuro. Il vincitore di Amici 22 sta continuando a far parlare di sé. Oltre che per il suo talento Mattia ha tenuto banco per le sue avventure amorose, tra cui quella con Maddalena Svevi. Fuori la scuola lei aveva forniti dettaglio sconosciuti. “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio”.

“Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”. Tra loro quindi non c’era niente.





In attesa di sviluppi intanto, arrivano novità per Mattia Zenzola. Durante la prima registrazione farà ritorno tra i banchi di scuola. Ma vedremo se questa notizia verrà ufficialmente confermata dai canali del talent show di Canale 5. Poi capiremo se sarà il solo oppure se altri suoi ex compagni lo raggiungeranno per la formazione della nuova classe di Amici 23. Mattia, tra l’altro, potrebbe restare.

Era stato lui a non farne mistero. Tra le tante possibilità ce n’è una che Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione, ossia quella di un patto d’acciaio con Maria De Filippi del tutto simile a quello sottoscritto da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa ed in pianta stabile nel cast. Al giornalista che chiede se tornerà in veste di ballerino professionista al talent risponde così.

“Per me è una seconda famiglia, il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto”. Se non è una decisione già presa allora poco ci manca. Una notizia che ha messo subito in agitazione in fan del ballerino che non vedono l’ora di vederlo in pista.