Isobel Kinnear, Amici 22 è stato un vero trampolino di lancio. La ballerina di origine australiana è arrivata alla finale ma soprattutto è piaciuta proprio a tutti, non solo al pubblico di Canale 5. Non c’è dubbio che davanti a sé ha un futuro nel mondo dello spettacolo ma diciamo che in questi mesi ha anche fatto parte di quello del gossip. Come si ricorderà, nella scuola aveva avuto una grande complicità con Cricca. Ma a un certo punto del percorso l’idillio si è interrotto e la ballerina e il cantautore di Riccione sono apparsi molto distanti tra loro agli occhi dei telespettatori del talent di Maria De Filippi.

Le cose sono però cambiate: i due hanno iniziato a frequentarsi di più e mostrarsi ai fan, che hanno cominciato a sognare a occhi aperti su un loro ritorno di fiamma. È successo anche ad Amici Full Out, l’evento che ha visto Isobel Kinnear alla conduzione e gli ex protagonisti di Amici 22 sul palco. Ebbene, una ‘domanda scomoda’ ha imbarazzato e non poco la ballerina. “Ti sei innamorato durante la permanenza nella scuola di Amici? Di chi?”, è stato chiesto al cantante davanti a tutti.

Isobel Kinnear, spunta lui durante il balletto sexy in bikini

Sulle prime Cricca ha tentato di sviare la risposta ovvia, perché tutti sanno della sua relazione passata, ma dalla platea non hanno voluto sentire ragioni.Alla fine Cricca ha dovuto cedere e confessato di essere stato ed essere tutt’ora innamorato di Isobel Kinnear. Si è subito scatenato il delirio, mentre l’australiana, inquadrata nel backstage di Amici Full Out, diventava tutta rossa.

Ora un nuovo video ha acceso le speranze dei fan. Sul suo profilo TikTok Isobel Kinnear ha condiviso una clip in cui si dà a una sexy coreografia in bikini, in piscina. E a un certo punto dietro di lei ecco spuntare proprio Cricca. Sono dunque di nuovo insieme. Un’altra casualità? Non per i loro sostenitori, convinti che ormai abbiano superato le incomprensioni legate alla fine della loro love story.

Il video ha presto raggiunto una marea di interazioni social: gli utenti del social, oltre a dirsi felici della vicinanza tra gli ex protagonisti di Amici 22, si dicono pronti a scommettere che tra i due talenti ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. E dopo settimane in cui il gossip sembrava spento, le voci sul ritorno di fiamma tornano a bomba.