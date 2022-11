“Quanti anni mi date?”. Sembra una ragazzina ma non lo è: la sua vera età vi lascerà senza parole

Choc tra i fan non appena scoperta la sua età. Sta diventando uno dei casi di TikToke più discussi di sempre quello che tira in ballo la splendida donna originaria di Atlanta. Eppure tra chi ne apprezza il carattere solare e l’indiscussa abilità nella danza, c’è anche chi commenta aspramente le sue performance. Il motivo?

Scoperta l’età di Keiko Guest. Lo afferma lei stessa di dimostrare appena 20 anni. Premio indiscusso all’autostima, ma la tiktoker ha la bellezza di 72 anni e ogni giorno si trova alle prese di dover combattere con alcuni commenti che risultano essere troppo carini nei suoi riguardi.

Scoperta l’età di Keiko Guest: “Ho 72 anni ma ne dimostro 20”

“Ho 72 anni ma ne dimosto 20”, queste le parole di Keiko Guest, donna che su Instagram e TikTok sta davvero creando un fenomeno che attira numerose visualizzazioni ma anche frecciatine dovute proprio alla sua età anagrafica. Keiko è una ballerina appassionata di ginnastica artistica e sulle piattaforme dà continua prova di essere all’altezza della situazione. Ma non a tutti questo sembra piacere.

Apprezzamenti ma anche valanghe di critiche dagli hater che pare ritenerla “troppo vecchia”. E le critiche sopraggiungono anche in merito al suo modo di vestire e di atteggiarsi sui social. Eppure nonostante questo, un punto a favore di Keiko c’è da attribuirlo alla costanza di allenamenti che le permettono di preservare un fisico invidiabile. E diciamolo, a 72 anni non è così scontato che accada.

Video e performance di ginnastica artistica e danza ma anche di ore trascorse ad allenarsi con i pesi. Keiko si mostra ai fan con un sorriso sempre pronto a rapire la scena: “Non ero a conoscenza di quanto odio ci fosse verso gli anziani fin quando non ho aperto Tik Tok, ho ricevuto sin da subito critiche, spesso anche crudeli”, confessa la ballerina. “Mi concentro su me stessa e lo faccio principalmente per la mia salute. Rimanere in forma è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo”, così Keiko Guest risponde alle critiche quotidiane che riceve da parte di chi prova a mettere a repentaglio la sua indiscussa solarità ed energia.