Non bere il caffè dopo aver mangiato carne o pesce. Spesso questa bevanda si assume dopo un pasto oppure nel corso della giornata, specialmente quando ci si sente assonnati. Il caffè è in grado di fornire numerosi benefici per la salute purché se ne consumino al massimo tre o quattro tazzine al giorno.

Il caffè si ci aiuta a mantenere sveglio il metabolismo rendendo disponibili le riserve di grassi – e non di zuccheri – da trasformare in energia, è un ottimo energizzante per gli sportivi poiché migliora le prestazioni sportive e smorza il senso di fame. Inoltre, grazie ad alcune sostanze contenute al suo interno rinforza le cellule del fegato.

Proprio la caffeina è al centro di numerosissimi studi e ricerche: questa sostanza apporta effetti notevoli all’organismo. Tra gli studi anche quella che parla degli accostamenti tra il cibo e il caffè. A questo proposito, perché non è consigliato bere il caffè dopo aver mangiato carne o pesce?

I tannini che si trovano all’interno del caffè inibiscono l’assunzione di un importante nutriente che si trova all’interno di questi due alimenti: il ferro. Ecco perché non bere il caffè prima o dopo aver mangiato questi alimenti. I tannini limitano l’assorbimento intestinale a livello del ferro, motivo per cui non lo assorbiremmo con una dose eccessiva di caffè.

Il ferro è contenuto in alimenti come appunto la carne e il pesce e per questo motivo è bene non bere il caffè dopo aver mangiato piatti a base di questi due alimenti. Ci sono altri momenti in cui dovremmo evitare il caffè? Decisamente sì: meglio evitarlo, per le sue capacità eccitanti, prima di dormire. Meglio evitare il caffè anche per le donne in gravidanza e coloro che soffrono di problemi di cuore o acidità di stomaco.