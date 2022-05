Incredibile provocazione da parte dell’attrice e modella, che ha deciso di sorprendere tutti mostrando con un look decisamente inusuale per andare a fare la spesa. Si è presentata in un supermercato in mutande e reggiseno, come è possibile vedere dalle foto che vi mostriamo in questo articolo. La ragazza in questione è Julia Fox e ora non si sta facendo altro che parlare di lei. Tra l’altro, la protagonista di questo gesto ha anche spiegato le ragioni ufficiali del suo comportamento sicuramente insolito.

Julia Fox non ci ha pensato due volte a vestirsi così e ad apparire in mutande e reggiseno nel supermercato. Indubbiamente gli occhi di moltissimi clienti saranno caduti proprio su di lei, l’unica ad essere vestita in quella maniera. Ha scelto di mettersi unicamente un giacchetto di jeans e degli stivali di jeans, ma ha fatto vedere a tutti invece il suo intimo. In rete e anche su giornali importanti le sue immagini sono diventate popolari e lei ha quindi rotto il silenzio spiegando tutto.





Julia Fox in mutande e reggiseno al supermercato

Coloro che hanno pubblicato le foto dell’attrice Julia Fox in mutande e reggiseno al supermercato sono stati i giornalisti di Daily Mail e non solo, inoltre le stesse sono presenti sul profilo Instagram ufficiale della ragazza. Il sito Today ha inoltre ricordato in breve la vita della giovane: lei è italo-americana e lavora anche modella. La sua città natale è Milano ed è del 1990. Proprio nella nostra Penisola ha vissuto i suoi primi anni, prima di andare negli Stati Uniti e precisamente nella città di New York.

L’esordio di Julia Fox nel mondo cinematografico è datato 2019, infatti ha recitato nei film Diamanti grezzi e PVT Chat. L’anno scorso ha invece preso parte alla pellicola No Sudden Move e ha interpretato una casalinga-dominatrice. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, proprio all’inizio di quest’anno risultava essere fidanzata con Kanye West, anche se poi aveva detto: “Sono uscita con lui solo per dare alla gente qualcosa di cui parlare”. Ha alle spalle anche un matrimonio con Peter Artemiev, col quale ha concepito il figlio Valentino.

Dopo essersi presentata in mutande e reggiseno al supermercato, Julia Fox ha spiegato così il suo comportamento: “Penso che se questo look sia socialmente accettato in spiaggia, dovrebbe esserlo ovunque”. Ovviamente gli utenti si sono divisi tra coloro che hanno apprezzato questa sua provocazione e altri che invece l’hanno un po’ presa di mira.

