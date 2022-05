“La nuova me”. Sonia Bruganelli cede alla chirurgia estetica e mostra il risultato

Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica. La moglie di Paolo Bonolis, ed ex opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.

Sui social ha pubblicato le foto post intervento e ha deciso di mostrarsi comunque ai suoi follower di Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha parlato apertamente dell’operazione a cui si è sottoposta. Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica, un tema che in queste ore ha riempito i social e le pagine del gossip italiano. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno commentato e chiesto informazioni sul perché ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica.





Sonia Bruganelli e la chirurgia estetica: le foto dopo l’intervento

Rispondendo ad alcuni commenti apparsi sotto una foto in cui appare con le medicazioni, l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e moglie del conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha spiegato di non aver sentito dolore durante l’intervento: “È stato fatto in anestesia locale, direi una leggera sedazione”, ha spiegato Sonia Bruganelli dopo l’intervento di chirurgia estetica.

Sul social Sonia Bruganelli ha postato una foto insieme all’amico Marco Salvati in cui mostra i cerottini ai lati degli occhi. “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, ha scritto a corredo dello scatto Sonia Bruganelli, che si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica dal chirurgo Roy De Vita, noto chirurgo plastico ed ex compagno dell’attrice Nancy Brilli.

Che cosa è la blefaroplastica superiore? È un intervento di chirurgia estetica in cui chirurgo interviene sulle palpebre superiori, cutanei e adiposi, attraverso un’incisione in corrispondenza della piega palpebrale superiore per allargare lo sguardo ed eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre. Sonia Bruganelli ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica per avere uno sguardo più giovane e mettere ancor più in evidenza i suoi bellissimi occhi azzurri. A quanto pare il risultato è stato centrato.

“Ho deciso di mollare”. Sonia Bruganelli, è lei che conferma l’ultima voce: “Non ha più senso”