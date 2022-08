Momenti di grande paura per Jonathan Kashanian, che ha raccontato un episodio davvero preoccupante e che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Le sue vacanze sono state quasi messe a repentaglio dal fortissimo maltempo che si è abbattuto su diverse zone dell’Italia. Lui tra l’altro si trovava in un posto tutt’altro che rassicurante, nel momento in cui scoppia una perturbazione. E le sue parole hanno davvero fatto allarmare tutti i fan dello stilista.

Dunque, Jonathan Kashanian sta trascorrendo delle vacanze che pensava potessero essere solo da sogno, dopo il meritato riposo giunto in seguito a mesi di lavoro a Detto Fatto. Ma il maltempo ha provocato quasi qualcosa di irreparabile. Jonathan ha raccontato invece nei mesi scorsi su Arisa e Vito Coppola: “A me è giunta la voce che quello che si sarebbe dovuto consumare fu già consumato prima che iniziasse Ballando con le stelle”. Se così fosse, il legame tra i due sarebbe nato prima dell’inizio della trasmissione di Milly Carlucci.





Jonathan Kashanian, vacanze quasi rovinate dal maltempo: “Tanta paura”

Non è stato un momento facile per Jonathan Kashanian, che inizialmente non si è reso conto che le sue vacanze stessero prendendo una piega sbagliata. Il maltempo ha imperversato improvvisamente, proprio mentre lui si trovava a bordo di un catamarano. Il suo racconto è iniziato così: “Per me è stata una notte movimentata, ho scoperto che per fortuna il nostro catamarano ha scansato tutto il brutto, una barca di 24 metri si è scagliata contro gli scogli e un’altra è affondata. Quindi, ecco, non si scherza con il mare”.

Successivamente Jonathan Kashanian ha aggiunto: “Alle 3 ho sentito bombardare la barca, tremava. Lampi e tuoni ed è scoppiato il finimondo. C’è stata grande paura e il capitano ha messo in sicurezza tutto. Un abbraccio a tutti gli strombolani e ai turisti che sono lì in questo momento”. Proprio Stromboli e le isole Eolie in generale sono state duramente colpite dal maltempo, che ha rischiato di arrecare danni considerevoli anche all’imbarcazione in cui era presente anche l’ex di Detto Fatto.

Anche Aurora Ramazzotti che sta insieme a Jonathan Kashanian in vacanza aveva precedentemente detto: “Mi hanno mandato queste foto di Stromboli stamattina. C’è stato un nubifragio devastante durante la notte…Noi eravamo lì solo due giorni fa”. Quindi, soltanto per puro caso non si è trovata coinvolta in questa perturbazione improvvisa, che ha arrecato disagi notevolissimi ai cittadini, invasi da questo fango di detriti.

