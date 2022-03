“Ora puoi dirlo”. Jessica Selassié tace su Barù, ma è la sorella Clarissa a far capire tutto

Tra le tante storie nate al GF Vip6 ce n’è una che ha colpito tutti. Quella tra la donna che alla fine si è portata a casa una vittoria per molti versi inattesa, cioè Jessica Selassié, e lui. Il barbuto food blogger ed esperto enologo di nobile discendenza che ha conquistato il pubblico coi suoi modi buffi ma allo stesso gentili. Parliamo ovviamente di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù.

Molti telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini hanno sperato fin da subito che tra i due sbocciassero il tanto decantato ‘amore’. E hanno formato perfino una community dal nome che è tutto un programma, “Jerù”, dalle iniziali della principessa e la parte finale del nome del quarantenne. Già, l’età. Lui ha parecchi anni più di lei, ma forse non è l’unico ostacolo nella loro relazione. A quanto pare…





Recentemente Jessica Selassié è stata ospite del programma web “Casa Chi”. Tante naturalmente le domande sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip 6. E poi, inevitabilmente, si è arrivati a parlare del suo rapporto proprio con Barù. Per chi si fosse perso la loro storia è bene ricordare che in diverse occasioni è stata proprio la sorella di Lulù e Clarissa a farsi avanti. Mentre lui è sempre apparso più distante e più volte ha ribadito che in Jessica vede una persona alla quale vuole bene, insomma, un’amica…

Comunque sia Jessica Selassié ha dichiarato: “Ogni tanto ci sentiamo e stiamo cercando di organizzare per vederci… Vedremo”. Di sicuro l’ex gieffina ha ben compreso come è fatto Barù: “È uno molto timido e tiene alla privacy e infatti non si sbilancia”. Chissà, forse è proprio quello di cui ha bisogno una come lei che, invece, pur nella sua timidezza, non si è fatta pregare e ha fatto capire in mille modi di essere… ‘cotta’ di lui.

J che chiede consigli di serie TV non sapendo che l’unica serie televisiva che abbiamo visto in questi mesi è stata proprio la loro e l’abbiamo persino proposta a Netflix#jeru pic.twitter.com/FufFAMlfzu — CONTORTA (@occhigreen99) March 22, 2022

Supposizioni a parte, nelle ultime ore sta facendo discutere quello che ha detto sulla loro storia una persona molto vicina a Jessica Selassié. Ci riferiamo alla sorella Clarissa che dice: “A me non è piaciuta una cosa che ha detto: che sono amici. Loro non lo sono, perché deve dirlo?”. Dunque una frecciata a Barù al quale sembra quasi suggerire: “Insomma ti vuoi decidere o no a far chiarezza?”. E Barù, come la prenderà?

