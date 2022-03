“Confesso quello che mi succede”. Jessica Selassié: “È così da quando sono uscita dal GF Vip”

Ad una settimana esatta dalla vittoria al GF Vip gli occhi di tutti restano puntati su Jessica Selassié e le sue sorelle. Nelle ore scorse aveva fatto molto parlare la sorella Lulù, sempre più presa dal suo compagno Manuel Bortuzzo che, dalle colonne di Di Più , ha raccontato del profondo amore che li lega. “Lulù e io ci amiamo e facciamo progetti. Lei vuole fare la cantante e io la aiuterò. Io sono pronto a nuove sfide in tv e lei mi appoggia. Il sogno continua anche nella realtà”.



Durante una recentissima diretta Instagram delle sorelle Selassiè poi Lulù aveva raccontato come procede la convivenza insieme a Manuel Bortuzzo, svelando cosa le ha fatto trovare il fidanzato per accoglierla in casa: “Come è stato dormire di nuovo con il mio amore? È bellissimo! Adesso non ci svegliamo con la musica a palla. Come mi sono sentita appena sono entrata a casa di mio marito? Mi ha fatto trovare il latte con il Nesquik. I dischetti per struccarsi, lo struccante. Il tappeto rosa… amore! Le luci led in camera, ovviamente viola. Specchi ovunque, adoriamo”. Parole che hanno colpito anche Jessica Selassiè.



Jessica Selassié, che con Lulù e Clarissa, si sono lasciate andare ad una serie di confessioni. “Sicuramente è stato tutto pazzesco assurdo ancora devo finire di realizzare tutto questo… l’amore dei fan, la gente che ti ferma per strada… – ha spiegato Jessica -. Sto dormendo davvero pochissimo leggo tutto grazie per tutto quello che avete fatto per me mi sto godendo la famiglia esco poco è stato tutto pazzesco sono stanca perché è stato tutto così’ eccitante ragazze”.







Fra i progetti futuri c’è sicuramente la musica sia per Lulù che per Clarissa e anche tanti altri per ora top secret. Per la fidanzata di Manuel ci sarebbe in progetto anche di lanciare le sue amatissime borsette. Le ragazze hanno fatto poi anche un importante appello a tutti i fan partito per bocca di Jessica Selassié.



“Noi siamo unite, ci amiamo, mi raccomando tra di voi non litigate, non dovete litigare tra gruppi di fan, se ci amate dovete sapere che siamo unite. Anche se siamo diverse di carattere state tranquilli, perché a noi dopo 5 minuti ci passa”. Insomma, a dispetto delle critiche e del resto Jessica Selassié e le sue sorelle sono più unite che mai.