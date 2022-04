“Col più bello d’Italia”. Jessica Selassié, la dolce scoperta a Roma. Lo scoop che cancella Barù

Colpo di scena su Jessica Selassié. La vincitrice dell’ultima edizione del ‘GF Vip’ è stata infatti beccata dai fan in compagnia di un bellissimo e famoso ragazzo. Stava trascorrendo momenti rilassanti all’esterno di un bar situato nella capitale Roma. Quando è stata riconosciuta, c’è chi ha deciso di girare un breve filmato e pubblicarlo online. E da quel momento in poi è partito il toto-nomi per scoprire chi sia il giovane. E alla fine è stato rivelato il nome del misterioso ragazzo che era insieme alla princess.

Intanto, tra Jessica Selassié e Barù le cose sono cambiate. Lei è tornata a seguirlo sul social network Instagram. Una mossa, questa di Jessica Selassié, che non è di certo passata inosservata e che in un secondo ha riacceso le speranze di chi li vorrebbe insieme a tutti i costi e non ha mai smesso di fare il tifo per questa “coppia”. Potrebbero aver chiarito e fatto pace dopo quanto accaduto, ma c’è anche chi già sogna una svolta romantica. Ma ora questa nuova notizia fa stravolgere tutto.





Jessica Selassié pizzicata con Simone Bonaccorsi

In un primo momento, l’utente di Twitter che ha diffuso il filmato inerente Jessica Selassié ha semplicemente commentato a corredo dello stesso: “Oggi ero a Roma e ho visto Jess con un bono”. In tanti inizialmente avevano pensato che si trattasse di un fotografo, che le aveva fatto diversi scatti nel recente passato. Ma analizzando attentamente le immagini è emersa un’altra verità. Ed è stato scoperto chi sia questo giovane misterioso, seduto al bar insieme alla sorella di Lulù e Clarissa.

Stando a quanto riferito da ‘Novella 2000’, che ha anche riportato i commenti di alcuni fan di Jessica Selassié, quest’ultima avrebbe avuto questo incontro speciale con Simone Bonaccorsi. Lui ha vinto nel 2018 Mister Italia ed è un modello di una bellezza celestiale. Infatti, è stato protagonista di numerose sfilate per alcuni brand noti e alcune campagne pubblicitarie. Ma anche nel mondo della televisione si è fatto notare in più di un’occasione, grazie alla partecipazione in alcuni programmi.

oggi ero a roma e ho visto jess con un bono#jeru #jessvip pic.twitter.com/xzC0fD1mSn — 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 (@heyiammeryy) April 27, 2022

Poi Simone Bonaccorsi è stato protagonista in una puntata di ‘Ciao Darwin’ e tre anni fa ha preso parte a ‘Temptation Island Vip’ con la fidanzata Chiara Esposito, con la quale si è separato l’anno scorso. Al momento non sarebbe legato a nessuna persona e quindi c’è chi sta già sognando che possa nascere qualcosa di tenero tra lui e la bellissima Jessica Selassié.

