Jessica Alves e la cifra spesa per diventare donna. L’ex Rodrigo Alves, un tempo conosciuto come il Ken Umano, ha concluso il percorso di transizione da uomo a donna e oggi è felice nel suo nuovo corpo. Quando era ancora Rodrigo, la Alves aveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo.

Oggi Jessica Alves, questo il suo nuovo nome, è soddisfatta e felice. Quel corpo maschile non lo sentiva più suo e da qualche anni ha deciso di intraprendere un nuovo progetto per diventare donna. Un percorso che, come raccontato dalla stessa Jessica, è stato lungo, doloro e molto dispendioso.





Jessica Alves e la cifra spesa per la chirurgia estetica

Iniziato il percorso di transizione Rodrigo Alves si è sottoposto a una terapia ormonale e a un totale di 90 operazioni chirurgiche; tra queste un trapianto di capelli, vari interventi al naso, al seno, ai glutei, alle gambe, alla mandibola e varie liposuzioni per modellare il corpo e al cambio della voce grazie a un intervento alle corde vocali e alla rimodellazione del volume della testa.

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”, ha raccontato Jessica Alves a This Morning, rivelando la cifra record spesa in interventi di chirurgia estetica.

Jessica Alves e la cifra spesa – Quasi un milione e 200mila euro per entrare nel Barbie World ha spiegato durante l’intervista con il programma americano. Una cifra record per diventare donna e guardarsi allo specchio con soddisfazione. Durante l’intervista l’ex Ken Umano ha spiegato che c’è solo una parte del corpo che vorrebbe sistemare: il naso. Ma si tratta di un intervento impossibile da fare, visto che ormai è stato ritoccato dieci volte e rischia di perderlo: “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”.

