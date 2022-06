Nuovi interventi per Jessica Alves. Ormai da qualche anno quello che era conosciuto come il Ken Umano ha lasciato spazio a Jessica. Quando era ancora Rodrigo, la Alves aveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo.

Iniziato il percorso di transizione Rodrigo si è sottoposto a una terapia ormonale e a ben 75 operazioni chirurgiche; tra queste un trapianto di capelli, vari interventi al naso, al seno, ai glutei, alle gambe, alla mandibola e varie liposuzioni per modellare il corpo. Non solo, tempo fa l’ex Ken Umano ha confessato la sua voglia di maternità e l’intenzione di sottoporsi a un intervento di impianto dell’utero: A due anni dall’inizio del suo percorso di transizione Jessica Alves ha rivelato a Nuovo di volersi sottoporre ad un trapianto di utero.





Nuovi interventi per Jessica Alves: voce femminile e volume della testa

Nuovo intervento per Jessica Alves – “Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. – aveva raccontato – Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre ed avere un figlio”, aveva raccontato Jessica Alves al The Morning.

Nel corso della sua vita, Jessica Alves ha subito più di cento interventi chirurgici, prima per imitare gli standard di bellezza di Ken e, una volta riconosciuta come persona trans, per adattarsi alla sua nuova identità. E proprio ora Jessica Alves volerà in Thailandia per sottoporsi a due interventi: la rimodellazione del volume della testa e la femminilizzazione del tono di voce.

Jessica Alves torna sotto i ferri . “È molto estenuante per me correggere sempre il tono e l’intonazione della mia voce quando parlo con le persone o quando sono ad un appuntamento, perché penso che la mia voce sia l’unica cosa che tradisce il fatto che sono un trans donna”, ha rivelato Jessica Alves a Nuovo tv.

