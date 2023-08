In pieno agosto arriva la notizia bomba su Irama, che avrebbe una nuova fidanzata. Ma non è solamente una news grandiosa per i fan del cantante, infatti non sono mancate le polemiche visto che c’è chi sia certo che lui abbia tradito l’ex partner proprio con questa ragazza. Ovviamente lui non ha confermato nulla, ma l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni su questa giovane, nota al pubblico, che avrebbe fatto innamorare l’artista.

Irama e la nuova fidanzata sono stati beccati insieme in diverse circostanze. Prima si è saputo che sarebbero stati a bordo di uno yacht e gli attentissimi follower hanno scorto dei dettagli molto interessanti. Successivamente lei si è presentata al concerto di lui e questo certificherebbe la storia amorosa. La stessa esperta di gossip, Deianira, ha ammesso che circolasse questa novità da tempo ma non hanno mai voluto renderla ufficiale.

Leggi anche: “È bellissima”. Il cantante la fotografa così per presentarla a tutti: è la nuova fidanzata





Irama, chi è la nuova fidanzata del cantante

Nonostante le mancate conferme, Irama non può più nascondersi e possiamo dire con molta sicurezza che ha effettivamente una nuova fidanzata. I due erano in Sardegna, a Porto Cervo. Ma l’ex fiamma vip di lui, l’influencer Victoria Stella Doritou, ha fatto intendere di aver subito un tradimento. Cosa che ha scritto anche l’esperta di gossip: “Pare abbia tradito l’ex Victoria, forse per questo non escono allo scoperto ma ormai lo sanno tutti che hanno una relazione”.

Il nome della dolce metà di Irama è Khady Gueye, che è stata protagonista nel programma televisivo Ex on the beach. L’ex di lui ha messo in evidenza delle corna nelle Instagram stories, quindi l’ha presa con ironia. Ricordiamo che i due avevano addirittura iniziato una convivenza, prima di lasciarsi definitivamente. Non resta adesso che aspettare qualche immagine di coppia ufficiale, visto che tutti conoscono la verità.

Khady, che oggi ha 26 anni, ha preso parte a Ex on the beach 3. Lei è una modella, che sul social network Instagram è seguita da circa 110mila follower. Vive nella città di Milano ed è ovviamente di una bellezza straordinaria.