Elodie la conosciamo tutti. Che tu sia un suo fan sfegatato, che tu sia una lei, un lui, un patito di musica pop o meno, il nome della cantante italiana vi si sarà stampato nella mente negli ultimi anni. D’altronde i suoi successi sono stati numerosi e le sue recenti apparizioni anche al Festival di Sanremo, pure come co-conduttrice, per non parlare del film a cui ha preso parte, l’hanno resa una delle vip più vip d’Italia. E il gossip?

Beh, lei al momento ha trovato la felicità e l’amore con il motociclista e imprenditore Andrea Iannone, ma fino a non troppo tempo fa era fidanzata con un noto cantante. Della loro storia ne hanno parlato in tanti, entrambi belli, ricchi e famosi e pure colleghi. Poi però qualcosa si è rotto e giusto di recente lui ha confessato che non sarebbe più stato con una donna famosa. E adesso ecco che spunta la sua nuova fiamma. Di chi stiamo parlando? Non l’avete ancora capito?

Marracash e la nuova fidanzata dopo Elodie: di chi si tratta

Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome di Marracash, ex di Elodie, ha una nuova fidanzata. I due cantanti si erano conosciuti nel 2019 quando incisero un singolo e girarono il videoclip di “Margarita“. Dopo un paio d’anni, tuttavia, la loro storia è finita. Sul suo conto la cantante ebbe a dire: “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce. È stato l’essere umano che più mi ha agitato“. Ma, come detto, la relazione è terminata. E adesso, dopo che Elodie si è fidanzata con Andrea Iannone, anche per Marracash è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina.

È Dagospia a svelare che il rapper ha una nuova fiamma. Lei si chiama Assia Pesenti e fa l’indossatrice. L’artista e la modella hanno trascorso un po’ di giorni insieme in tutto relax in quel di Pantelleria. Se sarà solo un ‘fuoco’ agostano oppure un amore vero – più o meno incendiario – lo sapremo solo vivendo. E seguendo il gossip, ovviamente.

E così se ci fosse in giro ancora qualcuno che spera nel ritorno di fiamma tra Elodie e Marra ora dovrà abbandonare le sue illusioni. La cantante, tra l’altro, pochi giorni fa si è lasciata andare in occasione del compleanno del suo Andrea dedicandogli un “Ti amo” che lascia ben poco spazio ai dubbi. Proprio ad agosto, ma dell’anno scorso, si è iniziato a parlare di loro due e oggi la coppia appare più solida che mai. E Marracash? Di lui torneremo a parlare presto, tranquilli. Nel frattempo buone vacanze a tutti, belli, brutti, fidanzati, single e in cerca del primo, struggente, indimenticabile amore…

