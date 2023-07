Elodie, nuovo imprevisto mentre si trova al Boat Party di Capri. Negli ultimi giorni la popolare artista è incappata in alcune situazioni non proprio piacevoli. Certo stiamo parlando di una delle cantanti più amate che grazie ai suoi successi è riuscita a conquistare milioni di italiani e a diventare una delle star italiane del momento. Ricordate? A “Italia loves Romagna” Elodie era andata un attimo in panico quando Gianni Morandi le aveva proposto di cantare “C’era un ragazzo” di cui però non ricordava le parole.

Naturalmente Elodie riceve moltissime richieste di partecipare ad eventi e feste in tutta Italia. Recentemente è stata invitata al Boat Party di Capri per cantare alcuni suoi pezzi. A bordo della motonave Patrizia e di fronte al magnifico scenario dei Faraglioni si sono esibiti diversi artisti come dJ Giselle, dj Banana e Gianluigi Lembo con la sua band. In molti hanno potuto assistere all’evento direttamente dalle loro barche e yacht. Ma non tutto è andato per il verso giusto…

Elodie incanta tutti, poi è costretta a fermarsi: l’imprevisto

Elodie è arrivata a bordo di un motoscafo nero con alcuni suoi amici. Bellissima, meravigliosa, si è esibita scalza eseguendo tra gli altri “Bagno a mezzanotte”, “Guaranà / Nero Bali”, “Andromeda” e “Tribale”. Poi, però, Elodie, tra una canzone e l’altra, ha ammesso di soffrire di un po’ di mal di mare: “Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile… Questa è la mia prima volta. Sono molto felice di farlo con voi, ma è difficile cantare con le onde…”.

A quel punto, notando la difficoltà della cantante, qualcuno le ha offerto un rimedio, ma lei ha preferito rifiutare: “No, niente medicinali, niente di niente, va bene così…”. E in effetti subito dopo Elodie ha ripreso a cantare e a deliziare gli ospiti, selezionatissimi, dell’evento con la sua voce sensuale ed energica. D’altra parte non poteva essere un po’ di nausera a fermarla.

Gli ultimi anni sono stati fantastici per Elodie. Dopo il secondo posto ad Amici l’artista ha partecipato a Sanremo 2017 col brano “Tutta colpa mia”. Poi sono arrivati i primi tormentoni come Nero Bali (in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno) e Margarita (prodotto da Takagi & Ketra), cantata in duetto con Marracash. Oltre ai successi musicali, “Andromeda” e “Due” ancora a Sanremo, Elodie ha intrapreso anche la carriera di attrice come protagonista del film “Ti mangio il cuore“. Anche qui un altro, l’ennesimo centro, con il brano “Proiettili” ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.

