Arrivano notizie poco confortanti per i fan di Elodie ed Emma Marrone, infatti tra le due non correrebbe più buon sangue e ciò che è venuto fuori nelle scorse ore ha confermato queste voci che si rincorrono per la verità già da diverso tempo. Adesso c’è stata la classica prova del nove, che avrebbe confermato un rapporto tutt’altro che sereno tra le due cantanti. A fornire in anteprima la notizia è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha anche fornito dei dettagli.

Quindi, chi sperava in qualcosa di positivo tra Elodie ed Emma Marrone resterà molto deluso. Gli ultimi avvenimenti non sono incoraggianti e trovare la cosiddetta luce in fondo sarebbe ancora un obiettivo utopistico. Non ci sarebbero infatti elementi che facciano ipotizzare il ritorno della vecchia grande amicizia tra le donne. Ma andiamo a vedere cosa sarebbe accaduto pochi giorni fa tra le ex protagoniste di Amici.

Elodie ed Emma Marrone, niente pace all’orizzonte

Si è parlato in passato di una lite scoppiata tra Elodie ed Emma Marrone, che non avrebbero più un legame. L’anno scorso, come ricordato dal sito Novella 2000, la Di Patrizi aveva detto durante la sua intervista a La confessione: “Sai, quando qualcuno fa tanto per te e poi gli dici ‘voglio fare qualcos’altro‘. Io volevo lavorare sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo bene, sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo, ci aggiorniamo. Ognuno però ha la propria vita”. Ma le cose non starebbero così.

The Pipol Gossip ha invece fatto capire che non ci siano proprio rapporti tra le due artiste: “Ieri ex coinquiline e amiche inseparabili, oggi Emma ed Elodie due amiche lontanissime. Durante l’evento a favore dell’Emilia Romagna per gli alluvionati, le due non hanno duettato e si sono mantenute alla larga davanti e dietro il palco. Idem nelle foto di gruppo postate, nessun like da parte delle cantanti e sulle bacheche di entrambi”. Quindi, il litigio sarebbe vero eppure qualche utente non è d’accordo.

Una follower di The Pipol Gossip ha rivelato un’altra notizia: “Non è così, ci sono foto insieme dove ridevano e scherzavano durante le prove del Tim Summer Hits a Roma, quindi nessun tipo di astio”. Si aspettano quindi le dichiarazioni di Emma ed Elodie per comprendere quale sia la verità ufficiale.