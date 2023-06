Notizia improvvisa su Elodie, che ha lasciato l’Italia da un momento all’altro. I fan della cantante hanno appreso tutto in queste ore ed è anche stata data una spiegazione su quanto deciso da lei. Non abbiamo dichiarazioni da parte dell’ex Amici, ma la fonte dalla quale è giunta l’informazione è più che attendibile. Non la vedremo più quindi vivere nella nostra Penisola, visto che ha preso la decisione di trasferirsi in una nazione estera.

Un vero e proprio colpo di scena quello di Elodie, infatti ha lasciato l’Italia dopo che solamente 12 mesi fa aveva acquistato una casa nella città di Milano, precisamente nella zona dei Navigli. Ma nel frattempo c’è stata una grossa novità nella sua vita personale e quindi i suoi progetti sono cambiati repentinamente. Uno dei migliori talenti musicali italiani sarà altrove, anche se ovviamente in Italia sarà protagonista per i suoi concerti.

Leggi anche: “Perché fa così?”. David di Donatello, Elodie lascia tutti senza fiato ma molti notano quel curioso particolare





Elodie ha lasciato l’Italia: il motivo della sua decisione

C’è dunque una scelta ponderata alla base di questa novità di Elodie. Nessuno comunque si sarebbe aspettato che avrebbe lasciato l’Italia in così poco tempo, proprio perché come detto sembrava essersi stabilita ormai nel capoluogo lombardo. Invece l’artista e attrice, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale, è molto felice anche per i cambiamenti a livello privato. E infatti c’è l’amore dietro questa sua decisione.

A sorprendere tutti con questa notizia bomba è stato il settimanale Oggi, che ha annunciato la partenza di Elodie verso la Svizzera e Lugano nello specifico. Ha deciso infatti di convivere con Andrea Iannone, il suo partner che ha la residenza proprio in questa città. Sono passati quindi ad una fase successiva e più importante della loro storia amorosa e si vocifera che tra non molto potrebbero anche decidere di unirsi in matrimonio. Lugano è molto vicina a Milano, che sarà quindi facilmente raggiungibile.

Prima di legarsi allo sportivo Iannone, Elodie è stata fidanzata diversi anni con il collega Marracash. Con lui ci sono stati alti e bassi, ma hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Poi è scoppiato l’amore con Andrea e ora hanno intenzione di fare sul serio.