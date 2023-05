Elodie lascia tutti senza fiato ai David di Donatello e molti notano un curioso particolare. Come molti sanno, mercoledì 10 maggio 2023, su Rai 1, si è svolta la 68ª edizione della premiazione del cinema italiano. A condurre la serata è stato il sempreverde Carlo Conti, bravissimo anche lui in ogni cosa che fa. L’uomo è stato vestito per l’occasione Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, che gli ha disegnato un abito su misura. Ma chi ha veramente fatto faville, in fatto di abito e sensualità è stata Elodie.

La cantante romana ex allieva di Amici ha lasciato tutti senza fiato quando è arrivata agli studi Cinecittà Lumina di Roma. La donna è stata invitata in quanto nominata in una categoria. Elodie infatti era in lizza per la “migliore canzone originale” in un lungometraggio. Di fianco a lei (non letteralmente, Ndr), nella stessa categoria, anche Marco Mengoni e Diodato. Il primo per “Caro amore lontanissimo”, canzone inedita di Sergio Endrigo per il film “Il colibrì” di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino.





La bellissima cantante romana invece ha ricevuto la sua prima nomination ai David di Donatello per la Miglior Canzone originale con “Proiettili”, tratta dalla colonna sonora di “Ti mangio il cuore”, film che tra l’altro la vede anche protagonista. L’ex allieva di Maria De Filippi ha fatto impazzire tutti (ma davvero tutti, compresi gli addetti ai lavori) quando si è presentata con questo abito meraviglioso.

Lungo, nero e con trasparenze ad hoc di Valentino, corredato da un lungo mantello a strascico. Ma tutti però notano un dettaglio che, col senno del poi, farà anche un po’ discutere sui social. Durante la premiazione infatti, Elodie è stata più volte inquadrata. Per un attimo è quasi sembrato che la regia si fosse innamorata di lei (o il cameraman).

#Elodie incredula ai #david68 “Non mi aspettavo questo premio, perché non vinco mai, ma l'importante è sempre fare belle cose, incontrare persone generose” pic.twitter.com/7R93lyvYkP — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 10, 2023

Elodie inquadrata per tre volte.. Coincidenze? Io non credo#david68 — Keyara (@JodieLittleWolf) May 10, 2023

io come elodie quando mi arriva una mezza gioia nella vita : #david68 pic.twitter.com/Tnf1ZuUiKT — Sophia✨ (@Sophia__227) May 10, 2023

Fatto sta che poco dopo sui social qualcuno ha iniziato a riportare la cosa (anche con dei filmati). “La cosa puzza, già si sa che vince lei?”, scrive qualcuno su Twitter. Per tanti invece è stato un modo per indicare che si sapeva che sarebbe stata lei la vincitrice della categoria per la miglior canzone originale. E infatti così è stato: poco dopo la cantante viene invitata sul palco per ritirare il premio.

