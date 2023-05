Protagonista indiscussa del nuovo daytime dell’Isola dei Famosi 2023 è stata Helena Prestes. Da diverso tempo ormai alcuni naufraghi mostrano il loro dissenso nei confronti dell’atteggiamento della modella. Ad esporsi è stato per esempio Andrea Lo Cicero, il quale ha affermato che la giovane donna dovrebbe iniziare a mediare con gli altri concorrenti. Pamela Camassa ha invece precisato che in realtà nessuno sta cercando in alcun modo di escluderla per gelosia, come lei stessa ha dichiarato.

In particolar modo, sin dai primissimi giorni dell’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes sembra non andare per nulla d’accordo con Fiore Argento. Quest’ultima, anche durante un forte crollo che la modella ha avuto in queste ore, ha commentato il tutto facendole un’accusa. La sorella di Asia Argento ha dichiarato infatti: “Ieri si è messa a fare il pianto greco e a dire che tutti la invidierebbero. Corinne stava lì a consolarla…Io ho detto ‘No, ti prego’ e ho scatenato le sue ire”.

Isola dei Famosi 2023: crollo emotivo per Helena Prestes

Nell’ultima puntata mandata in onda dell’Isola dei Famosi 2023 la tribù degli Hombres ha vinto diversi ingredienti grazie ad una prova, con i quali hanno deciso di prepararsi delle pizzette. Vedendo mangiare gli altri naufraghi, Helena Prestes ha avuto un fortissimo crollo emotivo, affermando: “Non ce la faccio. Non ce la faccio più…Non voglio più andare avanti. Non m’interessa”. A questo punto a cercare di rincuorarla c’è stata Corinne Clery, la quale ha provato a trasmetterle forza per non farle abbandonare il programma.

Al contrario della Clery, Andrea Lo Cicero non ha mostrato per nulla empatia nei confronti della giovane modella. Ha anzi affermato: “È impazzita…Si è messa a piangere. Le ho domanda cosa succedesse e ha iniziato a dire che noi avremmo dei privilegi”. Anche Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno accusato la Prestes invece di sostenerla in questo momento difficile ed hanno dichiarato: “Io la vedo come una concorrente che deve uscire. Adesso è un gioco…Non può inventarsene una ogni giorno“.

Anche i telespettatori sembrano divisi sull’opinione che hanno di Helena Prestes. Sotto al video in questione tanti hanno commentato con messaggi di sostegno e altrettanti hanno invece attaccato la naufraga. In particolare un utente ha scritto: “Stesso copione di Nikita, vittimismo, mettersi contro tutti per apparire vittima del branco… Una ne è bastata per favore”.