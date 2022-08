Ilary Blasi è sempre più incontenibile e sta facendo letteralmente impazzire di gioia i suoi fan. Vi abbiamo riferito nei giorni scorsi del bellissimo lato B, mostrato dalla conduttrice televisiva durante la sua vacanza in Croazia in compagnia della figlia Isabel e di alcuni suoi amici. Stavolta ha osato ancora di più e ha pubblicato un post sul social network Instagram, dove si è mostrata in topless. La foto è diventata subito di dominio pubblico e i suoi follower hanno cominciato davvero a inchinarsi davanti a lei.

Questa Ilary Blasi post-separazione da Francesco Totti sembra aver trovato la sua dimensione e spensieratezza. Non ha timore a mostrarsi liberamente, infatti non si preoccupa minimamente degli eventuali commenti degli internauti. Anzi, questi ultimi non hanno fatto altro che dispensarle complimenti per il suo topless e la foto da urlo che è apparsa sul social. La sua sensualità è qualcosa di pazzesco e anche le ragazzine sono diventate pallide di fronte alla sua assoluta perfezione estetica.





Ilary Blasi in topless: altra foto bollente sui social

Ilary Blasi è arrivata al punto di dover salutare l’estate 2022, infatti i suoi impegni professionali si stanno per avvicinare e non è da escludere che possa andare in televisione nelle prossime settimane per parlare della rottura con Francesco Totti. Intanto, però, ha scritto: “Goodbye summer”, ovvero “Arrivederci estate” e il saluto alla stagione più calda dell’anno lo ha fatto con un topless da urlo. La foto è meravigliosa, infatti lei ha quasi sfidato la censura mostrandosi in una veste davvero bollente.

Come è possibile osservare dall’immagine pubblicata da Ilary Blasi, c’è lei in topless. Il suo décolleté è nascosto solamente dalle sue braccia e dalle sue mani, che permettono di celare i capezzoli e il suo generoso seno. Per il resto ha occhiali da sole e la parte di sotto coperta dall’intimo. I commenti dei follower si sono sprecati. Ci sono state davvero reazioni esaltanti di molti suoi seguaci, che hanno gradito notevolmente questo atteggiamento della presentatrice de L’Isola dei Famosi, privo di timori.

Questi i commenti della rete: “Che meraviglia di donna”, “Tu sei proprio perfetta”, “Una bellezza infinita”, “Sei una dea della bellezza italiana”. Altri hanno aggiunto: “Non c’è nessun paragone”, “Questo tuo scatto è magnifico”, “Atomica come sempre”, “Tu sei semplicemente perfetta”, “Totti ancora forse non ha capito cosa ha dovuto perdere”.

