Ricomincia la serie A di calcio ed è subito occasione per tirare in ballo l’addio dell’estate, quello di Francesco Totti e Ilary Blasi. Uno striscione è apparso durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita all’Olimpico, che vedeva la Lazio in vantaggio 1-0 sull’Inter.

La partita è finita con un 3-1 per i biancocelesti che, come anticipavamo, a fine primo tempo dopo il gol di Felipe Anderson hanno deciso di dedicare uno striscione irriverente verso il “nemico” di numerosissime battaglie sportive: l’icona giallorossa Francesco Totti.





Ilary Blasi striscione allo stadio: “affronto” a Totti

Hanno quindi subito approfittato per festeggiare a loro modo sia il risultato della gara che la conclusione del suo matrimonio con Ilary Blasi. E così nella terza giornata di campionato contro l’Inter dalla curva laziale è stato inquadrato uno striscione ironico verso l’ex signora Totti che è diventato subito virale sui social.

“Bentornata a casa Ilary” si legge sullo striscione innalzato tra i Distinti, come si nota dalla foto pubblicata dal sito Fanpage. Anche se in realtà Ilary Blasi non si è mai esposta sulla scelta di tifo, l’occasione di “adottarla” ufficialmente all’Olimpico era troppo ghiotta e anche facile dopo l’addio a Totti. E poi è nota da sempre la scelta calcistica del suo papà, che non ha mai nascosto la sua preferenza per i biancocelesti.

E chissà come avrà reagito Francesco Totti… In questi giorni di fine estate l’ex Capitano della Roma dovrebbe trovarsi ancora a Sabaudia, mentre Ilary Blasi si gode una vacanza in Croazia con la figlia Isabel e alcuni amici. E nelle scorse ore ha ringraziato di cuore chi si è prodigato nella ricerca del suo gatto Alfio scomparso e poi ritrovato, come abbiamo raccontato qui sotto.

“L’ho appena saputo”. Ilary Blasi, ore di ansia per la brutta notizia. E ora arriva il suo annuncio