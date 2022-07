Ilary Blasi investigatore privato: così avrebbe scoperto che Francesco Totti portava la figlia Isabel a casa della sua presunta fiamma. Questa l’ultima bomba di gossip sulla separazione più chiacchierata d’Italia che arriva dal settimanale Chi. “Ilary ha scoperto che sua figlia più piccola, Isabel, ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocch”, si legge.

E ancora: “Lei decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo, dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”. Ma c’è altro, aggiunge il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere.





Ilary Blasi investigatore privato, la voce poi la foto della sua ‘reazione’

“Persone vicine alla coppia hanno detto che nessun messaggio sul telefono di Ilary ha influito sul divorzio, è stato Totti a cadere più volte in tentazione. Le voci vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità”.

Ilary Blasi si trova a Sabaudia mentre tutti, siti, giornali, social parlano di questa scoperta avvenuta grazie all’aiuto di un investigatore privato. Dopo la vacanza in Tanzania la conduttrice è tornata con i figli laddove era solita trascorrere giorni di relax con l’ormai ex marito.

E mentre questa nuova voce sull’investigatore privato impazza, è arrivato un nuovo aggiornamento dalle sue Storie di Instagram. Cosa sta facendo Ilary Blasi mentre tutti parlano di questa indiscrezione? La nuova foto è quella di un lettino e un tavolino con sopra un libro di Sally Rooney e sullo sfondo un mare mosso, agitato. È così che reagisce all’ennesimo gossip sul suo conto?

