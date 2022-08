“Tutti i dettagli della separazione”. La decisione di Ilary Blasi, il dopo Totti è di dominio pubblico

L’estate 2022 del gossip sarà ricordata sicuramente per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Praticamente quasi ogni giorno escono fuori dettagli e novità sulla fine del loro matrimonio. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla presunta intervista in televisione che la popolare conduttrice tv potrebbe rilasciare nei prossimi mesi. Pare che voglia chiarire ogni tipo di dubbio davanti al pubblico, ma stanno emergendo delle situazioni che nessuno poteva nemmeno minimamente immaginare.

Ci sarebbe infatti in corso una sorta di battaglia televisiva per conquistarsi Ilary Blasi. L’intervista in televisione per soffermarsi su di lei e sul suo ex marito non è ancora stata confermata per vie ufficiali, ma la sensazione è che ci sarà eccome. Intanto, in molti stanno sottolineando un aspetto importante. La regina de L’Isola dei Famosi è sempre più attiva su Instagram e, stando ad un amico che ne ha parlato al settimanale Di Più, “lei ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato”.





Ilary Blasi contesa da due programmi per intervista in televisione

Stando a quanto scritto sul suo sito da Dagospia, Ilary Blasi sarebbe a tutti gli effetti contesa per l’intervista da rilasciare in televisione. Due trasmissioni sono pronte ad accaparrarsi questa conversazione televisiva, che indubbiamente avrà un seguito notevole. E a sfidarsi sono la Rai e Mediaset. Non sappiamo chi riuscirà a sbaragliare la concorrenza, anche perché dalla presentatrice non sono arrivati gesti che facciano pensare che abbia già detto sì a qualche proposta.

Dagospia ha riportato sul suo portale: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”. Effettivamente, se si dovesse ipotizzare qualcosa, proprio la Toffanin potrebbe essere in vantaggio vista l’amicizia di lunga data con l’ex di Totti. Ma Ilary è stata anche nel programma Rai e quindi niente si può escludere a priori, compresa la possibilità che non si presenti affatto nel piccolo schermo a raccontare tutta la verità sul suo addio all’ex calciatore.

Secondo le ultime notizie, Francesco Totti non avrebbe, invece, gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel. Il settimanale Chi ha riferito: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”.

