È sempre molto delicata la vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un idillio che sembrava infinito per una delle coppie più amate d’Italia: dopo 20 anni è crollato tutto e adesso tra i due è gelo siderale come riferisce il Corriere della Sera. Infatti i due si sono incrociati a Sabaudia nelle ore scorse, ma il loro rapporto sarebbe gelido. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il CorSera, spiegando in che modo è avvenuta la ‘staffetta’.

Ilary Blasi fino a qualche giorno fa era nella località balneare dove solitamente trascorreva le vacanze con l’ormai ex marito. Ora nulla di tutto questo: vacanze separate in luoghi diversi e soprattutto lontani. La conduttrice è stata in Africa in un resort di lusso in Tanzania, mentre l’ex capitano della Roma è rimasto nella Capitale. Ora staffetta a Sabaudia, dove Francesco Totti dovrebbe restare nella villa almeno fino a dopo Ferragosto, con le due figlie e i domestici. Mentre il figlio più grande Christian è alle prese con gli allenamenti della Roma under 18 e farà la spola tra mare, mamma e papà.





Ilary Blasi separazione, Totti non vuole che vada a Milano

Inoltre pare che Ilary Blasi abbia intenzione di rivelare il suo punto di vista sulla separazione in una intervista a Silvia Toffanin per il programma Verissimo. Francesco Totti non avrebbe, invece, gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel. Nel dettaglio il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”.

Ora spunta un altro retroscena sulla separazione e in particolare una clausola. Come riporta il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, pare che l’ex calciatore della Roma abbia chiesto, tramite i propri avvocati, all’ex moglie di rimanere a vivere a Roma invece di trasferirsi a Milano. Sembra infatti che Ilary fosse già pronta ad acquistare una casa nel capoluogo lombardo dove risiedere con i figli, ma che Totti non fosse affatto d’accordo e che per tale ragione sia ricorso a un accordo scritto. Al momento queste non sono voci né confermate né smentite dai diretti interessati, che continuano a mantenere un profilo basso con i media.

Ilary Blasi in questi giorni è apparsa iperattiva pubblicando sui social tante immagini delle sue vacanze e ha fatto di tutto per non farsi dimenticare: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”, riferisce la rivista DiPiù, citando fonti vicine alla conduttrice.

