Novità importante su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima notizia riguardante l’ex coppia è stata data dal Corriere della Sera, che è riuscito a scoprire cosa succede in questa calda estate dopo la rottura definitiva tra la conduttrice televisiva e l’ex calciatore della Roma. In questi giorni lei è stata sicuramente molto attiva sui social, pubblicando diverse foto dalle vacanze, a testimonianza del fatto che nonostante tutto non ha perso la voglia di divertirsi e di rilassarsi con i suoi figli.

Invece, l’ex capitano giallorosso ha fatto un po’ perdere le sue tracce ma molto presto potrebbe essere beccato da qualcuno. Sì, perché ciò che sta per accadere a Ilary Blasi e Francesco Totti farà sicuramente uscire allo scoperto Er Pupone. Hanno preso una decisione insieme per il bene di entrambi, quindi almeno in questa circostanza le polemiche sono state accantonate e hanno voluto fare una scelta, basata sul rispetto reciproco e sull’essere dunque civili nei loro rapporti.





Ilary Blasi e Francesco Totti si divideranno la villa a Sabaudia

Una decisione inevitabile quella assunta da Ilary Blasi e Francesco Totti, che così facendo hanno evitato di alimentare scontri che non avrebbero fatto bene a nessuno. Il tema di questa novità su di loro fa riferimento alle vacanze estive e in particolare alla loro villa, situata a Sabaudia e che è stata utilizzata per tanti anni dall’ex coppia. Infatti, questa località della provincia di Latina è stata una meta gettonata e amatissima e ora l’ex calciatore potrà nuovamente andare lì, stando alle ultime indiscrezioni.

Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera, sarà adesso Francesco Totti a recarsi nella villa di Sabaudia, dopo che è stata Ilary Blasi ad usufruirne nell’ultimo periodo. Hanno deciso di dividersi la residenza e pare che lui possa restare lì fino a dopo il 15 agosto. Ci saranno le sue figlie e alcuni domestici, mentre Cristian Totti deve necessariamente allenarsi nell’under 18 della Roma e per vedere i suoi genitori dovrà muoversi continuamente. E ora tutti aspettano di vederlo in spiaggia.

Tra l’altro, la villa di Sabaudia ha un tunnel sotto la sabbia che permette di evitare contatti diretti con le persone e con i paparazzi per l’esattezza. Ma c’è chi sia convinto che Francesco Totti sarà comunque fotografato da qualcuno che si troverà a mare negli stessi giorni. Anche se lui spera ovviamente di potersi godere questa vacanza senza avere grossi disagi.

