Ilary Blasi e la foto super sexy a Sabaudia. Dopo la separazione da Francesco Totti per la popolare conduttrice si è aperta una nuova fase della vita. Anche il suo modo di interagire coi fan sui social è cambiato. Adesso Ilary pare non perdere occasione per immortalarsi e pubblicare foto. Alcuni suoi amici hanno spiegato che dietro c’è una ragione precisa.

Al settimanale Chi persone vicine a Ilary Blasi hanno rivelato: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.





La foto super sexy di Ilary Blasi a Sabaudia

Adesso arrivano nuovi scatti bollenti della bella e affascinante Ilary Blasi che, evidentemente, ci ha preso gusto. La conduttrice è in mare e indossa bikini, occhiali e una camicia a righe. Nel post scrive semplicemente “Sabaudia 2022”. Come dire, un nuovo inizio, una nuova vita. Stavolta da sola. In quella stessa Sabaudia che per tanti anni ha ospitato le vacanze della famiglia Totti quando nulla faceva presagire la fine del matrimonio.

Nel frattempo Francesco Totti si è allontanato da Roma. Per rilassarsi un po’ ha scelto le Terme dei Papi di Viterbo insieme a un amico. Anche lui evidentemente ha bisogno di ricaricare le batterie: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio – aveva rivelato all’Ansa – ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

Smentite dunque le voci che parlavano di una vacanza insieme a Noemi Bocchi, data per sua nuova fiamma dai gossippari. Chissà, forse anche per loro è arrivato il momento di un nuovo inizio, magari lontano da Roma. Intanto per chi ancora non crede alla fine dell’amore tra Francesco e Ilary sabato 30 luglio è andato in onda uno speciale di “Blob” che ha ripercorso la vita della famosa coppia in modo ironico.

