“Di nuovo insieme”. Ilary Blasi e Francesco Totti, si è appena saputo: la notizia coglie tutti di sorpresa

Ancora un colpo di scena su Ilary Blasi e Francesco Totti. La notizia della loro separazione ha rubato completamente le pagine dei giornali di gossip in questa caldissima estate italiana, ma ora è emerso qualcosa di inatteso. Resta da capire cosa accadrà e quali saranno i termini di accordo dell’addio, con gli avvocati che starebbero lavorando per i dettagli, intanto però potremo rivederli a sorpresa ancora insieme. Sì, avete capito bene, anche se forse non è propriamente ciò che sperereste davvero.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno composto una delle coppie più amate nel nostro Paese, ma anche la loro storia d’amore è purtroppo finita. Intanto, stando al settimanale Chi, “mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”. Ilary è tornata a Sabaudia per la prima volta senza il suo Pupone e si dice che addirittura potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano.





Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme, ma in tv: ecco dove

La novità su Ilary Blasi e Francesco Totti non deve però farvi illudere completamente, infatti nonostante torneranno in un certo senso insieme almeno per un po’, non succederà nella vita di tutti i giorni. Si tratta infatti di un’iniziativa assunta da un programma televisivo molto noto, che permetterà questa reunion. Purtroppo per i fan l’addio tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva è definitivo e non ci sono assolutamente margini per una possibile ricucitura dei loro rapporti.

Secondo quanto scritto dal sito Gossip e Tv, la trasmissione Blob dedicherà un appuntamento televisivo a Ilary Blasi e Francesco Totti e lo farà in modo simpatico. Prenderà in esame la loro vita social e anche riguardante le campagne pubblicitarie. Ad esempio, è stato riportato che vedremo l’ex capitano giallorosso in versione benzinaio, capotreno e vigile e sarà usata la sigla utilizzata ai tempi d’oro da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Dunque, un excursus sulla vita di lui e dell’ex moglie. E c’è già la data.

Appuntamento con Blob per la puntata su Ilary Blasi e Francesco Totti fissato per sabato 30 luglio su Rai3. L’orario di inizio della trasmissione è previsto per le 20 e la puntata sarà messa a punto da Alberto Piccinini. Per poter conoscere tutti i particolari di questo lavoro fatto, occorrerà aspettare ancora un po’ per gustarsi interamente quanto fatto da Blob sul terzo canale della tv pubblica.

“No rimpianti”. Francesco Totti, il momento in cui ha capito tutto. E che fa arrossire Ilary Blasi